La Police et la Gendarmerie nettoient Touba

L’opération combinée police-gendarmerie organisée dans la nuit du 27 au 28 décembre 2021 à Touba s’est soldée par plusieurs arrestations. Démarrée à 22h, ladite opération de sécurisation a été bouclée à 05 heures du matin.

A l’issue de cette opération sécurisation combinée, les Forces de Sécurité et de Défense ont procédé à quatre-vingt seize (96) interpellations. Avec, dans le lot, 66 vérifications d’identité, 04 nécessité d’enquête, 06 cas d’ivresse publique et manifeste, 07 pour vagabondage, 06 cas de détention et d’usage de produit cellulosique, 03 pour rixe sur la voie publique, 02 pour flagrant délit de vol, 02 pour vol et 378 pièces saisies. Sans compter la mise en fourrière de 18 véhicules et 11 motos immobilisées. Les amendes forfaitaires s’élèvent à 276 000 FCFA.