Désavoué à la Cojer…Moussa Sow banalise

La Convergence des Jeunes Républicains (Cojer) ne veut plus de Moussa Sow. Elle réclame un nouveau coordinateur. Devant la presse hier, des jeunes de l’Alliance pour la République (Apr) ont réclamé la tête de leur coordonnateur Moussa Sow. En effet, ces jeunes ont vertement critiqué la gestion de ce dernier qui, à leurs yeux, n’est pas capable de mobiliser et de fédérer toutes les forces du parti présidentiel. De ce fait, ces souteneurs du régime en place, qui aspirent à un meilleur partage des orientations et des projets présidentiels, ont demandé à Macky Sall la nomination d’un nouveau coordinateur capable de diriger la Cojer. Ce qui, d’après eux, est la solution immédiate pour une remobilisation des troupes au sein de l’Apr et de la majorité présidentielle. Se posant en rassembleur, Mouhamed Rassoul Diouf pense que la Cojer mérite un nouveau souffle qui réunit tous les «soldats» autour de «leur commandant» en chef, Macky Sall.

Au micro de nos confrères de «Dakaractu», le coordinateur national de la Cojer semble minimiser les reproches de ses camarades de parti. Pour Moussa Sow, les enjeux sont ailleurs. Ne voulant pas trop s’épancher sur la question, il a indiqué qu’il est hors de question de s’attaquer à ses frères et sœurs de même parti. Moussa Sow, repris par L’As, préfère plutôt mettre son énergie à la défense de son mentor, Macky Sall, et de son bilan. Ainsi, il a appelé ses camarades à l’unité autour du président de la République.