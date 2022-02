« Ousmane Sonko représente plus que le PDS », selon…

L’idée de la création d’une grande coalition de l’opposition agitée par Wallù Senegaal et ses alliés ne sera pas une mince affaire si l’on se rappelle des péripéties qui ont conduit à la création de la coalition Yewwi Askan Wi. Mais le Pds et ses alliés devront accepter de se ranger derrière Sonko et Khalifa s’ils veulent que leur souhait se matérialise.

Analyste politique, Aliou Ndiaye fait remarquer que Wallù a plus perdu que gagné de sa décision de ne pas aller avec les gens de Yewwi. Aujourd’hui, dit-il, il est de leur intérêt de prêcher une opposition unie et forte pour aller à la conquête du suffrage des Sénégalais.

Aliou Ndiaye indique que si la totalité de l’opposition est allée en rangs dispersés avec deux ou trois coalitions pour les locales, c’est parce que Wallù et les gens du Pds n’avaient pas voulu s’aligner derrière l’opposition la plus significative et la plus représentative. «Maintenant, au sortir de ces élections locales, chacun sait ce qu’il pèse. Il ne devrait donc pas y avoir de difficultés à ce que l’opposition s’unisse si, surtout dans le partage, ils parviennent à s’entendre. Du moment que tout un chacun peut savoir d’une manière chiffrée ce qu’il représente plus au moins, les termes de la discussion peuvent être facilités et plus clairs. Surtout que là, il ne s’agit pas de gérer un pouvoir directement mais d’aller conquérir le pouvoir législatif. Ils peuvent s’attendre à aller conquérir ce pouvoir. Maintenant, ce qu’ils feront après c’est là où se trouve la grande difficulté», souligne-t-il.

«La politique ce n'est pas de l'histoire, c'est du présent. Et le présent, c'est que Sonko représente plus que le Pds; c'est chiffré et c'est indéniable. C'est une question de rapport de force et ce rapport est favorable à Sonko. Ils sont donc obligés de se ranger derrière Sonko pour pouvoir avoir quelque chose parce que je ne crois pas qu'en 2024 Karim soit là», affirme le journaliste et analyste politique.