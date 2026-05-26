La Présidence dément toute saisine contre l’entrée de Sonko à l’Assemblée

La présidence de la République du Sénégal

Le porte‑parole de la Présidence, Me Abdoulaye Tine, a rejeté ce mardi les rumeurs faisant état d’une démarche officielle visant à bloquer l’intégration d’Ousmane Sonko, ancien Premier ministre et leader de Pastef, au sein de l’Assemblée nationale.

Dans une déclaration publique, l’avocat a précisé qu’« aucune saisine du Conseil constitutionnel n’a été introduite par le Chef de l’État sur cette question ». Il a ajouté que « les informations contraires diffusées sont dénuées de tout fondement ».

Ousmane Sonko a par ailleurs été porté, ce même jour, à la présidence de l’Assemblée nationale, seulement quatre jours après sa révocation par le Président Bassirou Diomaye Diakhar Faye.