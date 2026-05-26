Assemblée nationale : Sonko appelle à une démocratie de principes

Fraîchement élu président de l’Assemblée nationale, Ousmane Sonko a prononcé devant les députés un discours empreint de philosophie politique. Il y a présenté son accession à cette fonction comme un moment décisif pour l’avenir démocratique du Sénégal, au-delà des rivalités de pouvoir.

Dès les premières phrases, il a souligné la gravité de l’époque que traverse le pays : « J’entre aujourd’hui dans cette Assemblée avec la charge de la présidence, pleinement conscient de la responsabilité historique qui m’incombe. » Pour lui, cette étape n’est pas une simple victoire personnelle, mais une mise à l’épreuve de la fidélité des dirigeants à leurs principes.

Sonko a refusé de réduire les tensions actuelles à des querelles d’ambition. Il a insisté sur l’importance du lien entre morale et politique, rappelant que les institutions ne peuvent survivre que si elles sont guidées par la vertu. Citant Aristote, il a rappelé que la politique doit viser le bien commun et non la préservation d’un pouvoir pour lui-même.

Le nouveau président du Parlement a également rendu hommage à Mamadou Dia, figure historique qui, dès l’indépendance, avait mis en garde contre la confusion entre intérêts personnels et intérêt national. Selon Sonko, cette leçon reste d’actualité : un État peut disposer de structures solides mais s’affaiblir si ses pratiques s’éloignent de l’esprit républicain.

Il a par ailleurs averti des dangers liés à « l’effondrement de la morale publique », estimant qu’une nation peut survivre à la pauvreté matérielle mais rarement à la perte de ses repères éthiques. Dans cette perspective, il a élargi sa réflexion à l’histoire africaine, évoquant les désillusions postindépendance et les mouvements de libération devenus des instruments de domination.

Pour appuyer son propos, Sonko a convoqué Saint Augustin et sa célèbre formule : « Qu’est-ce qu’un État sans justice, sinon une grande association de brigands ? » Une citation qu’il juge toujours pertinente face aux défis des démocraties contemporaines.

Il a, par ailleurs, affirmé que la morale politique ne devait pas rester un slogan, mais constituer une condition essentielle à la survie des nations.