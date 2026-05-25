Politique

Ahmadou Al Amine Lo promet continuité et loyauté à la tête du gouvernement

Par Xibaaru
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Nommé Premier ministre ce lundi 25 mai 2026, Ahmadou Al Amine Lo a livré ses premières déclarations en direction du secteur privé, des partenaires techniques et financiers, ainsi que des investisseurs étrangers. Il a assuré que « le Sénégal est un pays sûr et fiable et entend le rester », affichant sa volonté de maintenir la confiance des acteurs économiques.

Le nouveau chef du gouvernement a expliqué avoir accepté cette mission « avec humilité », en soulignant que son action s’inscrira dans la ligne tracée par le président de la République. « Seuls les intérêts du pays ont toujours guidé ses décisions dans la marche de l’État », a‑t‑il affirmé.

Ahmadou Al Amine Lo a insisté sur le fait que sa nomination ne constitue pas une rupture dans les engagements de transformation systémique du Sénégal. Il parle plutôt d’un « changement de méthode », visant à renforcer la cohérence institutionnelle et l’efficacité de l’action gouvernementale.

Il a rappelé que son mandat s’inscrit dans la continuité du projet porté par le programme “Diomaye Président”, avec pour socle le parti PASTEF.

Le Premier ministre a enfin réitéré son engagement à poursuivre les réformes déjà initiées par le chef de l’État. « Je formule l’engagement solennel d’inscrire mon action dans la loyauté et l’alignement sur l’autorité conférée au président par le peuple sénégalais, dans l’intérêt ultime de ce pays », a‑t‑il conclu.

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