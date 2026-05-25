Guy Marius Sagna : « Seule la souveraineté populaire doit trancher »

Dans un climat politique tendu marqué par le projet de réintégration d’Ousmane Sonko à l’Assemblée nationale, le député du parti Pastef, Guy Marius Sagna, a pris la parole ce lundi 25 mai sur ses réseaux sociaux. Pour lui, le débat dépasse largement la technicité des textes constitutionnels et parlementaires.

« Le camp souverainiste africain du Sénégal fait face au camp néocolonial, aux prédateurs des deniers publics, aux spoliateurs fonciers, à ceux qui violent les droits des travailleurs et à ceux qui ont tué nos martyrs », a‑t‑il déclaré, estimant que l’enjeu réel se situe bien au‑delà des articles de la Constitution ou du règlement intérieur.

Le parlementaire accuse certains acteurs politiques de vouloir empêcher la majorité Pastef (130 députés sur 165) de mettre en œuvre son programme. « Malgré sa majorité, Pastef ne devrait pas exercer le pouvoir ni exécuter son projet pour un Sénégal souverain, juste et prospère. Voilà la réalité », a‑t‑il insisté.

Guy Marius Sagna établit un parallèle avec la France, reprochant au président Emmanuel Macron d’avoir refusé au Nouveau Front Populaire, vainqueur des législatives, le droit de proposer un Premier ministre. Il accuse ensuite « le dissident de Pastef », allusion à Bassirou Diomaye Faye, de vouloir transposer ce modèle au Sénégal.

« L’impérialiste Macron n’a pas respecté la majorité issue des urnes. Son nouvel allié rêve d’imposer au Sénégal le même antidémocratisme », a‑t‑il lancé.

Le député a également évoqué l’ancien président bissau‑guinéen Umaro Sissoco Embaló, qu’il qualifie de « putschiste », l’accusant d’avoir dissout illégalement l’Assemblée nationale de son pays avec la complicité de plusieurs acteurs. Selon lui, un scénario similaire serait « en cours » au Sénégal.

Guy Marius Sagna rappelle que seule la souveraineté populaire doit décider. « Il n’appartient à personne d’autre qu’au peuple sénégalais de dire si l’expérience souverainiste africaine doit exécuter son programme. Et le peuple a déjà choisi. Il n’est pas question de détourner sa voix », a‑t‑il affirmé.