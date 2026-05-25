Pentecôte : Diomaye adresse un message de solidarité aux fidèles chrétiens

À l’occasion du lundi de Pentecôte, le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a tenu à exprimer sa proximité avec la communauté chrétienne du Sénégal. Dans une déclaration empreinte de communion, il s’est particulièrement adressé aux pèlerins réunis au Sanctuaire Notre-Dame de la Délivrance, à Popenguine, où se déroule la 138e édition du pèlerinage marial.

Le chef de l’État a salué la ferveur des milliers de fidèles ayant pris part à la traditionnelle marche vers ce haut lieu de spiritualité catholique. Il a eu une pensée spéciale pour ceux qui ont bravé la montée de la falaise, ainsi que pour les croyants rassemblés dans leurs paroisses à travers le pays.

Dans son message, Bassirou Diomaye Faye a formulé ses vœux les plus chaleureux à toutes les familles chrétiennes célébrant la Pentecôte, fête marquant l’espérance, la foi et l’unité spirituelle.