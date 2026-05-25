Le parti Alliance pour la Citoyenneté et le Travail (ACT), dirigé par Ibrahima Thiam, a vivement réagi à la situation politique actuelle, marquée par la démission du président de l’Assemblée nationale et le projet de réintégration d’Ousmane Sonko au Parlement. Dans un communiqué, le leader de l’ACT accuse l’ancien Premier ministre de mener une « stratégie du chaos institutionnel » visant à fragiliser le président Bassirou Diomaye Faye et à instaurer un rapport de force permanent au sommet de l’État.

Selon Ibrahima Thiam, ce qui se joue dépasse le cadre d’un simple débat juridique : « C’est une entreprise de paralysie institutionnelle destinée à affaiblir la République et à rendre l’État ingouvernable. » Il estime que la démission du président de l’Assemblée nationale s’inscrit dans une manœuvre politique visant à précipiter le retour de Sonko dans l’hémicycle, après son départ de la Primature.

Le président de l’ACT rappelle que les textes constitutionnels et électoraux sont sans équivoque : le régime d’incompatibilité entre fonctions gouvernementales et mandat parlementaire ne permet pas à un ancien Premier ministre de retrouver son siège de député sans renonciation écrite préalable. « Tenter de contourner cette règle par des artifices politiques constitue une atteinte grave à l’esprit de nos institutions », souligne-t-il.

Ibrahima Thiam met en garde contre une stratégie de tension permanente et de confrontation institutionnelle, qu’il juge dangereuse pour la stabilité du pays. « Lorsque les institutions perdent leur crédibilité et que les règles deviennent variables selon les intérêts des acteurs politiques, les conséquences peuvent être imprévisibles », avertit-il.

Le leader de l’ACT appelle le président Bassirou Diomaye Faye à « prendre toutes ses responsabilités pour préserver la stabilité de l’État et empêcher toute tentative de déstabilisation institutionnelle ». Il demande que la réunion de l’Assemblée nationale prévue pour statuer sur le retour de Sonko soit suspendue jusqu’à ce que le Conseil constitutionnel tranche définitivement le contentieux.

Face à la gravité de la crise, Ibrahima Thiam n’exclut pas que le chef de l’État fasse usage des pouvoirs que lui confère l’article 52 de la Constitution pour garantir la continuité de l’État et préserver l’ordre républicain. « Le Sénégal ne doit pas céder à la culture du chaos politique. Il en va de la survie de notre stabilité démocratique », conclut le communiqué de l’ACT.