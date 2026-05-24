Thierno Alassane Sall : « PASTEF cherche à provoquer une crise institutionnelle »

Thierno Alassane Sall a vivement réagi aux informations évoquant une possible installation de Ousmane Sonko au perchoir de l’Assemblée nationale.

Dans une publication diffusée sur les réseaux sociaux, le député estime qu’une telle démarche viserait à provoquer « une crise institutionnelle majeure ». Selon lui, une éventuelle installation du leader de PASTEF à la tête de l’Assemblée nationale constituerait « un acte illégal ».

« PASTEF cherche à provoquer une crise institutionnelle majeure en forçant l’installation de Sonko au perchoir de l’Assemblée nationale. Un tel acte est illégal et PASTEF le sait », a notamment écrit Thierno Alassane Sall.

Le parlementaire s’est également interrogé sur les motivations qu’il prête au parti au pouvoir, évoquant un contexte marqué par les célébrations de la Pentecôte et l’approche de la Tabaski.

« De quoi ont donc peur Sonko et le PASTEF pour, le temps d’un dimanche de Pentecôte et à la veille de la Tabaski, ourdir des tensions destructrices en plein jour ? », s’est-il interrogé.