Retour de Sonko à l’Assemblée : Ndiaga Sylla tranche le débat juridique

Depuis son éviction de la Primature par le président Bassirou Diomaye Faye, l’annonce du retour d’Ousmane Sonko à l’Assemblée nationale alimente les discussions et occupe une place centrale dans le débat public sénégalais. Face à cette polémique, l’expert électoral Ndiaga Sylla a pris la parole sur les réseaux sociaux pour clarifier la situation.

Il rappelle que « le député qui quitte le gouvernement retrouve son mandat, sauf en cas de renonciation irrévocable par écrit ». Cette précision juridique met fin aux spéculations et s’appuie sur les textes régissant le mandat parlementaire au Sénégal.

Cette intervention survient alors qu’une partie de l’opposition accuse le pouvoir d’orchestrer une « mascarade institutionnelle ». En s’appuyant sur la législation, Ndiaga Sylla souligne que la réintégration d’un ancien membre du gouvernement dans l’hémicycle est un droit automatique, sauf démission formelle et définitive de son siège.

Cette analyse conforte la légalité de la séance plénière extraordinaire convoquée pour le mardi 26 mai 2026. L’un des points majeurs inscrits à l’ordre du jour est précisément la réintégration officielle d’Ousmane Sonko sur les bancs de l’Assemblée, à la place Soweto.