Dialogue : Ansoumana Dione invite Diomaye à commencer par les anciens chefs d’État

Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a entamé ce jeudi 21 mai 2026 une série de rencontres avec d’anciens Premiers ministres dans le cadre du nouveau format du dialogue national. Une démarche qui suscite des réactions, notamment celle d’Ansoumana Dione, président fondateur de l’Association Sénégalaise pour le Suivi et l’Assistance aux Malades Mentaux (ASSAMM).

Dans une déclaration rendue publique le 22 mai, il estime que le chef de l’État aurait dû commencer par consulter les anciens présidents de la République, Abdoulaye Wade, Abdou Diouf et Macky Sall. Selon lui, il est incohérent de rencontrer les anciens chefs de gouvernement tout en ignorant ceux qui les avaient nommés. Ansoumana Dione considère que cette démarche risque de fragiliser la cohérence du processus, même s’il reconnaît la volonté du président de travailler pour le Sénégal. Il lui conseille de terminer ce cycle de concertations par ses prédécesseurs, par respect et pour donner plus de force à son mandat.

Le président de l’ASSAMM a également profité de cette sortie pour manifester sa disponibilité à rencontrer Bassirou Diomaye Faye et partager sa vision sur les défis sociaux du pays. Il alerte sur la situation préoccupante de la jeunesse sénégalaise, qu’il juge otage de l’usage abusif de l’alcool et de la drogue, avec des conséquences graves sur la santé mentale. Rappelant que son association a été pionnière dans la prise en charge gratuite des malades mentaux errants, il plaide pour une action concertée afin de sortir le pays de cette crise sociale.

Par cette intervention, Ansoumana Dione entend replacer la question du respect des prédécesseurs et de la santé mentale au cœur du dialogue national, qu’il considère comme une opportunité pour refonder la gouvernance et répondre aux attentes des citoyens.