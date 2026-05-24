Le CUR Ligeeyeul Euleuk appelle à un dialogue national inclusif pour redresser le Sénégal

Le Collectif des Universitaires Républicains (CUR) Ligeeyeul Euleuk a publié ce 22 mai 2026 un communiqué dans lequel il exprime sa vive préoccupation face à la situation nationale. Le collectif pointe les tensions économiques persistantes, la pression croissante sur les finances publiques, la dégradation de la notation du pays ainsi que l’émergence de nouvelles menaces liées à la cybersécurité et à la souveraineté numérique.

Selon le CUR, le Sénégal traverse une phase décisive de son histoire économique et institutionnelle. Les inquiétudes des populations sur le coût de la vie, l’emploi des jeunes, la dette publique, la confiance des investisseurs et la stabilité sociale imposent une mobilisation nationale fondée sur le dialogue, la compétence et l’intérêt supérieur du pays. Le collectif estime que le moment exige un dépassement des clivages politiques afin de construire un consensus national autour des priorités stratégiques.

C’est dans ce sens qu’il appelle à l’organisation d’un dialogue national inclusif, sincère et transparent réunissant les acteurs politiques, économiques, sociaux, syndicaux, religieux, territoriaux, les organisations de jeunesse, le secteur privé et la société civile. Ce dialogue devrait porter sur la soutenabilité de la dette publique, la restauration de la confiance des partenaires financiers, la souveraineté économique et alimentaire, la relance de l’investissement productif et de l’emploi, la cybersécurité et la protection des infrastructures critiques, la modernisation de l’administration publique, la stabilité institutionnelle et la préservation du climat démocratique, ainsi que la gouvernance et la transparence.

Le CUR considère que la récente dégradation de la notation financière du Sénégal constitue un signal d’alerte sérieux qui doit être traité avec responsabilité et sang‑froid. Il insiste également sur l’urgence de renforcer les capacités de cyberdéfense et de protection des données stratégiques, en soulignant que les vulnérabilités numériques représentent désormais des enjeux majeurs de sécurité nationale.

Le collectif propose un pacte national de stabilité économique et budgétaire, une rationalisation des dépenses publiques, un soutien accru aux PME et à l’innovation, une accélération des investissements dans l’agriculture, l’industrie, l’énergie et le numérique, ainsi qu’une politique forte de promotion du contenu local. Sur le plan sécuritaire, il recommande la mise en place d’une stratégie nationale renforcée de cybersécurité, le développement d’un centre opérationnel de veille cyber et la protection des infrastructures critiques. Sur le plan institutionnel et social, il plaide pour le renforcement de l’État de droit, une gouvernance fondée sur l’éthique et la transparence, un investissement massif dans l’éducation, la santé et la formation professionnelle, ainsi que des politiques ambitieuses pour l’emploi des jeunes et la cohésion nationale.

Le CUR Ligeeyeul Euleuk conclut en affirmant que le Sénégal dispose des ressources humaines et intellectuelles nécessaires pour surmonter ses difficultés, à condition que tous les acteurs adoptent une culture du dialogue et de la responsabilité collective. Il appelle à unir les énergies autour de l’essentiel afin que le pays continue d’incarner un modèle de stabilité, de démocratie et de résilience en Afrique.