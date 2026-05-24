La Ligue des Masses soutient la décision de Diomaye et appelle à la cohésion nationale

La Ligue des Masses, membre de la coalition présidentielle Diomaye Président, a réagi au limogeage d’Ousmane Sonko de ses fonctions de Premier ministre. Dans une déclaration politique rendue publique, son secrétaire général Cheikh Sidiya Diop a salué cette décision qu’il considère comme un acte de responsabilité visant à préserver la cohésion de l’État, la stabilité des institutions et la continuité de l’action publique autour de la vision du chef de l’État.

Le mouvement réaffirme son attachement aux valeurs de discipline républicaine, de solidarité gouvernementale et de respect des institutions. Il renouvelle son soutien total au président Bassirou Diomaye Faye et l’encourage à poursuivre les réformes engagées dans l’intérêt exclusif des Sénégalaises et des Sénégalais.

La Ligue des Masses appelle par ailleurs l’ensemble des forces vives de la Nation à privilégier le dialogue, la responsabilité et l’intérêt supérieur du pays au‑delà des considérations partisanes. Pour Cheikh Sidiya Diop, cette étape cruciale de la vie nationale doit être l’occasion de renforcer l’unité et de consolider la stabilité politique du Sénégal.