Keur Mbaye Fall : le mouvement POP renforce son soutien à la mosquée de Toll Diaz

Le mouvement POP (Pape Ousseynou Pouye) a organisé, ce samedi 23 mai 2026, une nouvelle action citoyenne et solidaire à la mosquée de Toll Diaz, dans le quartier de Keur Mbaye Fall. Cette initiative, conduite par Pape Ousseynou Pouye et une forte délégation, s’inscrit dans la continuité des actions déjà menées en 2025 au profit de cette mosquée.

À travers cette mobilisation, le mouvement entend réaffirmer son engagement de proximité et sa volonté d’apporter des réponses concrètes aux préoccupations des populations locales. L’action a été marquée par la remise officielle d’un important lot de carreaux ainsi que d’une tonne de ciment destinés à soutenir l’avancement des travaux de la mosquée de Toll Diaz.

Des travaux de carrelage ont également été réalisés afin d’améliorer le cadre d’accueil et l’esthétique du lieu de culte. Selon les organisateurs, cet accompagnement vise à contribuer durablement à l’amélioration des infrastructures communautaires.

La cérémonie s’est déroulée dans une ambiance de communion et de solidarité, en présence des notables du quartier, des mouvements de femmes et de nombreux habitants venus témoigner leur reconnaissance.

Prenant la parole au nom des habitants, un notable de Keur Mbaye Fall a salué l’engagement du responsable politique et social. « Ce que Pape Ousseynou Pouye fait pour notre communauté va bien au-delà du don matériel. En nous apportant ces carreaux et cette tonne de ciment aujourd’hui, il répond à un besoin réel de la mosquée de Toll Diaz. C’est un homme de parole, un fils du terroir qui ne vient pas pour faire des promesses, mais pour apporter des solutions. Que Dieu le bénisse et fortifie ses projets pour notre commune », a-t-il déclaré

Les échanges avec les sages du quartier, les femmes et les populations ont également permis d’évoquer plusieurs préoccupations locales ainsi que les perspectives d’actions futures. À travers cette initiative, le mouvement POP réaffirme son ambition de promouvoir des actions sociales concrètes au bénéfice des communautés. « Parce que le développement de nos quartiers passe indéniablement par le soutien à nos lieux de culte, à nos aînés et à nos communautés », ont rappelé les initiateurs de l’activité.

Le mouvement a également adressé ses remerciements aux populations de Toll Diaz pour leur accueil et leur confiance renouvelée. Fidèle à son slogan, POP entend poursuivre ses actions de terrain : « POP AGIT. Des actions concrètes pour les populations. »