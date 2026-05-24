Rupture Diomaye–Sonko : Maurice Soudieck Dione prédit une confrontation institutionnelle

Le tandem formé en mars 2024 entre le président Bassirou Diomaye Faye et son Premier ministre Ousmane Sonko a pris fin le vendredi 22 mai 2026, avec la décision du chef de l’État de mettre un terme aux fonctions de son chef de gouvernement. Cette rupture marque un tournant majeur dans la vie politique nationale.

Désormais, Bassirou Diomaye Faye devra composer avec le parti Pastef, qui détient la majorité à l’Assemblée nationale. Le professeur Maurice Soudieck Dione, agrégé de science politique à l’Université Gaston Berger de Saint‑Louis, a rappelé sur les ondes de RFI que le président conserve l’essentiel des leviers institutionnels dans un système fortement présidentialiste. Selon lui, « chacun devra trouver des stratégies pertinentes pour exister et évoluer dans l’espace politique », car si le chef de l’État dispose de vastes prérogatives, l’ancien Premier ministre peut également s’appuyer sur des mécanismes parlementaires favorables.

Le politologue souligne que les échéances électorales à venir, notamment les locales de 2027 et la présidentielle de 2029, pourraient accentuer les rivalités. Il met en garde contre le risque d’une confrontation ouverte entre une majorité présidentielle et une majorité parlementaire, une « guerre des pouvoirs » susceptible de fragiliser la bonne marche des affaires publiques.