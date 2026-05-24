Rupture Diomaye–Sonko : Dr Bacar Dia alerte sur la fin d’une dynamique politique

Dans une déclaration rendue publique ce samedi, Dr Bacar Dia, ancien ministre de la Communication sous Abdoulaye Wade et leader du mouvement La Rectification, s’est exprimé sur la séparation entre le président Bassirou Diomaye Faye et son désormais ex‑Premier ministre Ousmane Sonko.

Pour lui, cette rupture marque « la fin d’une dynamique politique » qui avait suscité de grands espoirs au sein de l’opinion, portée par le slogan devenu célèbre : « Diomaye mooy Sonko, Sonko mooy Diomaye ».

L’ancien ministre estime que les deux hommes portent une responsabilité partagée dans la gestion actuelle du pays. Il dresse un constat préoccupant de la situation nationale : difficultés économiques persistantes, chômage des jeunes, précarité des étudiants, fragilités du système de santé, problèmes rencontrés par les paysans et les pêcheurs, sans oublier les tensions qui traversent le secteur de la presse.

Selon lui, les dissensions politiques au sommet de l’État accentuent la défiance des citoyens et fragilisent l’image de stabilité du Sénégal dans un environnement régional déjà marqué par de fortes incertitudes.

Face à ce contexte, Dr Bacar Dia appelle à un « sursaut collectif », invitant les forces vives — jeunes, femmes, travailleurs, étudiants, entrepreneurs, acteurs culturels et diaspora — à rejoindre son mouvement La Rectification et le Changement.

« Un autre Sénégal est possible : plus juste, plus uni, plus prospère et plus ambitieux », affirme‑t‑il, plaidant pour un rassemblement autour de la paix, de la justice sociale, de la souveraineté nationale et du développement économique.