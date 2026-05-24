ADS Sénégal Ca Kanam fait bloc derrière Diomaye après le limogeage de Sonko

L’Alliance Pour le Développement du Sénégal (ADS Sénégal Ca Kanam) a publié une motion de soutien total et indéfectible au président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, à la suite de sa décision de mettre fin aux fonctions du Premier ministre Ousmane Sonko.

Dans son communiqué, l’organisation politique rappelle que l’article 49 de la Constitution confère au chef de l’État la prérogative exclusive de juger de l’opportunité des changements au sein de son équipe gouvernementale. Pour l’ADS, cette disposition garantit la cohérence et l’efficacité de l’action publique.

Le mouvement qualifie cette décision d’« acte de responsabilité » et estime qu’elle vise à accélérer la mise en œuvre de l’agenda national de transformation Sénégal 2050, tout en répondant aux attentes légitimes du peuple en matière de souveraineté, de justice sociale et de redressement économique.

Par la voix de son président, le Dr Salihou Keita, l’ADS Sénégal Ca Kanam appelle les forces vives, les militants et les citoyens à rester mobilisés, unis et sereins derrière le président de la République. Le communiqué conclut en soulignant que la stabilité est indispensable pour réussir les réformes profondes engagées et consolider l’avenir du pays.