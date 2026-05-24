Dialogue social : Le FSDT dénonce le non‑respect des engagements de l’État

Réuni ce jeudi 21 mai 2026 à Dakar, le Front Syndical pour la Défense du Travail (FSDT), regroupant douze centrales syndicales, a procédé à l’évaluation du défilé unitaire du 1er mai et au suivi de la mise en œuvre du Pacte national de stabilité sociale. La Conférence des Secrétaires généraux a dressé un bilan jugé globalement positif de la célébration, saluant la mobilisation exceptionnelle des travailleurs et l’unité retrouvée des organisations syndicales autour d’un défilé historique marqué par la discipline, la maturité et la visibilité des revendications. Le dépôt du cahier unitaire des doléances est présenté comme un acquis majeur, traduisant la volonté des travailleurs de privilégier le dialogue social dans le respect des institutions et de la stabilité nationale.

Toutefois, le FSDT exprime sa profonde indignation face au non‑respect de plusieurs engagements essentiels contenus dans le Pacte. Il cite notamment la réintégration des travailleurs licenciés abusivement, l’extension de l’indemnité de logement aux contractuels de la santé et la relecture consensuelle du Code du Travail et du Code de la Sécurité sociale avant leur transmission à l’Assemblée nationale. Les réponses apportées par le président de la République lors de l’audience du 1er mai sont jugées insuffisantes et n’ont pas répondu aux attentes légitimes des travailleurs.

Le Front syndical dénonce par ailleurs le mépris du gouvernement envers les partenaires sociaux, rappelant qu’il avait été convenu lors d’une réunion à la Primature le 2 avril qu’une rencontre tripartite serait organisée pour une relecture inclusive des textes avant tout dépôt. C’est donc avec consternation que les syndicats ont appris la transmission unilatérale des projets de loi à l’Assemblée nationale, une démarche qualifiée de provocation et de remise en cause grave du dialogue social.

Face à cette situation, le FSDT annonce la poursuite et le renforcement de son plan d’action. Il prévoit la convocation d’un comité technique élargi le 5 juin, la tenue d’une assemblée générale des délégués et responsables syndicaux le 15 juin, des missions d’information et de mobilisation dans les régions, un sit‑in devant l’Assemblée nationale lors de l’examen des projets de loi et une journée de grève générale fixée au 25 juin 2026.

Le Front syndical réaffirme son attachement à un dialogue social sincère et responsable, mais prévient qu’aucune paix sociale durable ne peut être construite sur le mépris et les passages en force. Il se dit déterminé à défendre, par tous les moyens légitimes, les droits, les acquis et la dignité des travailleurs sénégalais.