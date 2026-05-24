Assemblée nationale : Démission d’El Malick Ndiaye

El Malick Ndiaye a annoncé sa démission de la présidence de l’Assemblée nationale du Sénégal à travers une déclaration solennelle adressée aux Sénégalais. Dans un texte empreint de gravité et de retenue, il affirme avoir pris cette décision « après une profonde réflexion », invoquant « le sens de l’État », « la responsabilité publique » ainsi que « l’intérêt supérieur de la Nation ».

Sans évoquer explicitement les raisons politiques ou institutionnelles de son départ, El Malick Ndiaye présente cette démission comme un « choix personnel » dicté par sa conception des institutions républicaines et du devoir public.

Dans son message, l’ancien président de l’Assemblée nationale revient sur son passage à la tête de l’institution parlementaire. Il souligne les efforts entrepris avec les députés et l’administration parlementaire pour renforcer le fonctionnement de l’Assemblée, promouvoir davantage de transparence et moderniser l’institution.

Il met également en avant le rayonnement du Parlement sénégalais sur les scènes nationale et internationale, tout en rendant hommage à l’ensemble des acteurs avec lesquels il a collaboré durant son mandat.

« Je rends grâce à Dieu pour l’immense honneur qui m’a été accordé de servir le Sénégal à l’une des plus hautes charges de notre République », a-t-il notamment déclaré.

El Malick Ndiaye a exprimé sa reconnaissance envers les députés de la majorité comme de l’opposition, le Bureau de l’Assemblée nationale, l’administration parlementaire ainsi que les membres de son cabinet.

Il a également adressé des remerciements appuyés aux militants et responsables de PASTEF, formation politique sous la bannière de laquelle il avait été investi. Selon lui, leur engagement et leur fidélité aux idéaux de transformation ont constitué une source permanente de motivation et de responsabilité.

Dans une tonalité républicaine, l’ancien président de l’Assemblée nationale insiste sur la nécessité de préserver la stabilité des institutions, le dialogue républicain, la paix civile et la cohésion nationale.

Tout en quittant ses fonctions, El Malick Ndiaye assure qu’il poursuivra son engagement au service de la démocratie sénégalaise et du peuple. « Il est des moments où l’intérêt du pays commande de privilégier la hauteur, le discernement et le sens du devoir », écrit-il, estimant avoir agi uniquement dans cet esprit.