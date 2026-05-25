Démission du PAN : Mouhamadou Lamine Massaly dénonce une dérive institutionnelle

La démission du Président de l’Assemblée nationale (PAN) continue de secouer la scène politique sénégalaise. Dans une déclaration, Mouhamadou Lamine Massaly, président du parti Union pour une Nouvelle République (UNR), s’interroge : « Jusqu’où iront-ils ? »

Au cœur de cette séquence politique, Ousmane Sonko cristallise les débats. Pour Massaly, cette situation illustre une dérive grave qui fragilise les institutions de la République. Il accuse le parti PASTEF de manipuler l’État à des fins partisanes et de transformer les institutions en instruments de conquête politique permanente.

« La République du Sénégal n’est pas un terrain de stratégie politique. C’est un héritage, une responsabilité, une promesse faite à chaque citoyen. Aujourd’hui, cette promesse est brisée », affirme-t-il.

Le leader de l’UNR dénonce une République « à terre », affaiblie par des règles contournées et des institutions fragilisées. Il estime que ceux qui devraient protéger l’État participent à son affaiblissement. Toutefois, il rappelle qu’une République ne meurt pas tant que son peuple refuse de l’abandonner.

Massaly appelle ainsi à une mobilisation démocratique de toutes les forces vives de la nation. Il exige un retour à l’éthique publique, une restauration urgente de la crédibilité des institutions et une gouvernance fondée sur la transparence, la justice et l’équité.

« Si rien n’est fait, si cette dérive continue, ce ne sera plus seulement une crise politique, mais l’effondrement d’une nation debout », avertit-il.

Mouhamadou Lamine Massaly rappelle qu’« un homme d’État ne gouverne pas selon ses émotions, mais selon les exigences du devoir. Là où l’intérêt personnel hésite, le devoir, lui, ne tremble jamais ».