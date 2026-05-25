Assemblée nationale…le retour de Sonko face à de nombreux obstacles

Alors que l’Assemblée nationale est convoquée en plénière extraordinaire ce mardi 26 mai 2026 pour acter l’élection d’un nouveau président et le retour d’Ousmane Sonko, limogé de la Primature, une vive polémique juridique secoue la classe politique. Entre accusations de vices de procédure, débats sur la non-rétroactivité des lois et défense de la souveraineté parlementaire, la place Soweto s’apprête à vivre une journée décisive pour l’équilibre des institutions dans laquelle l’ex premier ministre risque de ne pas être épargné.

L’Assemblée nationale du Sénégal s’apprête à vivre une journée décisive ce mardi 26 mai 2026, dans un climat politique lourd d’incertitudes. Suite à la démission fracassante d’El Malick Ndiaye de la présidence de l’institution, les députés sont convoqués en séance plénière extraordinaire. L’ordre du jour s’articule autour de deux points majeurs : la réintégration à l’hémicycle de l’ex-Premier ministre Ousmane Sonko, récemment limogé par le président Bassirou Diomaye Faye, et l’élection du nouveau titulaire du perchoir.

Cette convocation accélérée au cœur de la place Soweto confirme la reconfiguration immédiate des pouvoirs au sommet de l’État mais suscite déjà une levée de boucliers de la part de l’opposition et d’anciens parlementaires. Tafsir Thioye, co-rédacteur du Règlement intérieur de la Chambre, conteste radicalement la validité des convocations émises. Selon lui, le fait que le président démissionnaire, El Malick Ndiaye, ait lui-même orchestré la réunion d’annonce de son départ entache la procédure d’une irrégularité rédhibitoire qui devrait légalement paralyser la tenue de la plénière de ce mardi.

L’argumentation technique du député s’appuie sur le non-respect rigoureux de l’article 15 de cette même loi organique qui encadre la vacance au perchoir. Il rappelle qu’en cas de démission, c’est au Premier Vice-Président de convoquer le Bureau pour acter la vacance et en informe l’Assemblée, moment à partir duquel l’institution ne peut plus entamer aucune autre affaire avant l’élection du nouveau Président. Au-delà des manquements textuels, l’ancien député dénonce un calendrier imposé au pas de course en plein pont de la Pentecôte, empêchant de nombreux parlementaires hors de Dakar de rallier la capitale à temps.

Au même moment, la colère gronde au sein des formations de l’opposition face à ce qu’elles qualifient de coup de force institutionnel. Le Secrétaire Général du PIT Sénégal, Samba Sy, a fermement condamné le projet de réintégration d’Ousmane Sonko, qualifiant cette manœuvre de « grave et dangereuse ». Selon l’ancien ministre, le leader de PASTEF avait définitivement renoncé à son mandat parlementaire en accédant à la Primature en 2024. Il accuse la majorité de mener une stratégie agressive de conservation du pouvoir axée sur le passage en force, au détriment des urgences sociales et économiques du pays.

Cette position est largement partagée par le député Thierno Alassane Sall, qui accuse directement le parti au pouvoir de vouloir provoquer « une crise institutionnelle majeure » à travers cette installation forcée d’Ousmane Sonko au perchoir. Le leader de la République des Valeurs s’interroge publiquement sur les véritables motivations de cette initiative législative, dénonçant la volonté manifeste de raviver des tensions destructrices dans le pays à quelques jours seulement de la fête de la Tabaski, et ce alors que la cohésion nationale devrait être la priorité des gouvernants.

Sur le plan strictement doctrinal, l’ancien député Babacar Gaye enfonce le clou en publiant une analyse rigoureuse basée sur les dispositions combinées de l’article 54 de la Constitution et du Code électoral. Pour lui, la démission de Ousmane Sonko de son poste de député a été juridiquement constatée le 2 décembre 2024, jour de l’installation de la législature, lorsqu’il a choisi de conserver ses fonctions de Premier ministre. L’ancien député martèle que la loi organique n° 2025-11 adoptée postérieurement en août 2025 ne peut nullement rétroagir pour ressusciter un mandat volontairement abandonné un an plus tôt.

Une analyse partagée par le président de l’Alliance Démocratique PENCOO, Moussa Tine, qui soulève un autre lièvre juridique de taille : le calendrier de la passation de service à la Primature. Ousmane Sonko gérant encore les affaires courantes du gouvernement, son installation immédiate au perchoir créerait, selon lui, un cumul flagrant et inédit des fonctions de chef du pouvoir législatif et de chef du gouvernement sortant. Un tel scénario violerait frontalement le principe républicain de la séparation des pouvoirs inscrit dans la charte fondamentale du pays.

Face à cette tempête politique, les partisans du pouvoir et de la réintégration de leur leader se retranchent derrière la loi organique du 27 août 2025. Ce texte crucial, qui modifie le Règlement intérieur de l’Assemblée nationale, redéfinit les règles du jeu : son article 124 stipule désormais qu’un député nommé au gouvernement retrouve son siège à la fin de ses fonctions ministérielles, sa présence n’étant que suspendue. De plus, l’article 20 de cette loi consacre l’autonomie administrative et financière totale de l’institution, élevant le Bureau en unique « juge interne » souverain pour interpréter ses propres textes sans interférence des magistrats extérieurs.

C’est dans ce sillage que l’expert électoral Ndiaga Sylla est intervenu pour tenter de clore la controverse juridique qui sature l’espace politico-médiatique sénégalais. Selon lui, le droit positif sénégalais révisé par cette loi organique protège la continuité du choix des électeurs face aux aléas des décrets de l’Exécutif. Il affirme que « le député qui quitte le gouvernement retrouve son mandat, à moins qu’il n’ait formulé un renoncement écrit et irrévocable ».

Reste à savoir si cette doctrine résistera aux recours de l’opposition devant le Conseil constitutionnel ou si la place Soweto basculera à nouveau dans le blocage institutionnel. Mais une chose est sûre, Ousmane Sonko ne retrouvera pas facilement le perchoir. L’opposition fera tout pour le bloquer !

La rédaction de Xibaaru