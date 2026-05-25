Les pompiers éteignent l’incendie d’une voiture…et découvre un cadavre

Il était 5H30 du matin, ce dimanche, quand les pompiers sont intervenus pour l’incendie d’une voiture au pied d’un immeuble d’Echirolles, une banlieue de Grenoble. Après avoir éteint le feu, les pompiers ont découvert un cadavre dans la carcasse calcinée.

Plusieurs étuis de munitions ont en effet été découverts à proximité du véhicule. Une enquête pour meurtre a été ouverte. Le corps retrouvé est celui d’un homme, mais son état n’a pas permis de l’identifier pour l’heure. Il ne s’agit en tout cas pas du propriétaire du véhicule.

Cette Renault Scenic de couleur gris sombre était régulièrement stationnée à cet endroit. Tout porte donc à croire que le corps y aurait ainsi été placé avant d’être incendié. La vidéosurveillance sera bientôt exploitée.

Source : F D