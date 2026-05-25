Thilogne : Des populations alertent sur des difficultés dans la distribution de l’eau

À Thilogne, des populations ont lancé une alerte à travers un communiqué, dénonçant des difficultés persistantes liées à l’accès à l’eau potable dans la commune. Elles signalent des perturbations récurrentes dans l’approvisionnement, des inquiétudes sur la qualité de l’eau distribuée ainsi que des préoccupations concernant la gestion du service.

Selon plusieurs habitants, certains quartiers de la commune ainsi que des localités environnantes connaissent depuis plusieurs semaines des perturbations prolongées dans l’approvisionnement en eau potable. Ils rapportent de longues coupures et la présence d’une eau de couleur rougeâtre dans certains robinets, suscitant de vives inquiétudes.

Ces difficultés surviennent malgré l’existence de deux châteaux d’eau censés assurer l’alimentation de la commune. Les populations expriment ainsi des préoccupations sur la gestion du service assuré par l’ASUFOR (Association des usagers du forage), structure chargée de l’exploitation et de la distribution de l’eau potable.

Certains usagers dénoncent un manque de transparence sur les budgets, les dépenses de fonctionnement et les opérations de maintenance du réseau. « Les populations souhaitent davantage d’informations sur la gestion des ressources issues des factures d’eau », indique un habitant.

Des habitants signalent également des difficultés liées à certaines factures. Plusieurs usagers affirment avoir reçu des arriérés qu’ils contestent, évoquant des erreurs de relevé ou des incompréhensions sur les montants réclamés. Ils appellent à un renforcement du dialogue entre les responsables du service et les populations.

Sur le terrain, les habitants décrivent un réseau hydraulique vieillissant, marqué par des pannes fréquentes et des ruptures de canalisations, notamment durant l’hivernage. Les interventions techniques tardent parfois à être effectuées, ce qui prolonge les perturbations dans certains quartiers. Les populations estiment qu’un programme de maintenance plus régulier contribuerait à améliorer durablement le fonctionnement du réseau.

Au-delà des difficultés d’approvisionnement, la qualité de l’eau distribuée constitue un sujet de préoccupation majeur. Des habitants rapportent avoir observé à plusieurs reprises une coloration inhabituelle de l’eau dans certains secteurs, alimentant des interrogations sur les conditions de traitement et de distribution. Plusieurs familles réclament davantage de communication sur les contrôles de qualité effectués sur le réseau.

Face à ces difficultés, habitants et responsables communautaires exigent des mesures destinées à améliorer durablement l’accès à l’eau potable dans la commune. Ils invitent les responsables concernés à renforcer le dialogue avec les populations et à accélérer les interventions nécessaires pour améliorer le fonctionnement du service.

Pour de nombreux habitants, ces difficultés soulignent l’importance d’un suivi régulier des infrastructures hydrauliques ainsi qu’une gestion transparente et participative du service de l’eau.