Samba Sy dénonce la réintégration de Sonko à l’Assemblée nationale

Le projet de réintégration d’Ousmane Sonko à l’Assemblée nationale, après son limogeage de la Primature le vendredi 22 mai 2026 et la démission d’El Malick Ndiaye le dimanche 24 mai, suscite de vives réactions. Le Secrétaire général du Parti de l’Indépendance et du Travail (PIT Sénégal), Samba Sy, a exprimé une opposition ferme à cette initiative.

Dans une déclaration officielle, l’ancien ministre sous Macky Sall qualifie cette démarche de « grave manœuvre dangereuse » et d’illégale. Selon lui, l’ex-Premier ministre avait définitivement renoncé à son mandat parlementaire en entrant au gouvernement en 2024. « Le peuple ne peut accepter que la Constitution soit piétinée au gré d’ambitions personnelles et partisanes », a-t-il martelé.

Samba Sy accuse le parti au pouvoir, PASTEF, de mener une stratégie agressive de conquête et de conservation du pouvoir, fondée sur la tension permanente, la confrontation et le passage en force. Il rappelle les violences meurtrières qui ont marqué le pays entre 2021 et 2024, estimant que cette logique de crispation institutionnelle menace la stabilité nationale.

Le leader du PIT regrette que les dirigeants s’enferment dans des calculs politiciens alors que les Sénégalais font face à une crise économique aiguë, au chômage et à une précarité sociale grandissante.

Il dénonce un « chaos politique et institutionnel » et appelle les citoyens, la justice ainsi que le président Bassirou Diomaye Faye, en tant que garant de la Constitution, à prendre leurs responsabilités pour mettre un terme à ce projet avant la plénière prévue ce mardi.