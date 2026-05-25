Ahmadou Aminou Lo nommé Premier ministre !

Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a mis fin au suspense en nommant Ahmadou Al Aminou Lo au poste de Premier ministre, en remplacement d’Ousmane Sonko.

Économiste de haut rang et cadre chevronné de la Banque centrale des États de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO), le nouveau chef du gouvernement dispose d’un profil de technocrate hautement qualifié pour répondre aux urgences financières et économiques du pays.

​Cette nomination marque la volonté du chef de l’État de rassurer les partenaires internationaux tout en garantissant un fonctionnement plus fluide et harmonieux de l’exécutif.