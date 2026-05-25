Retour de Sonko à l’Assemblée : Me Demba Ciré Bathily tranche le débat

Depuis l’annonce de la fin des fonctions de Premier ministre d’Ousmane Sonko, le 22 mai 2026, une interrogation traverse la sphère politique et juridique sénégalaise : l’ancien chef du gouvernement peut‑il reprendre son siège de député à l’Assemblée nationale ou y a‑t‑il définitivement renoncé en décembre 2024 ?

Dans une analyse publiée sur sa page Facebook, l’avocat Demba Ciré Bathily invite à dépasser les passions politiques pour s’en tenir aux textes. Selon lui, le droit sénégalais est clair : Ousmane Sonko n’a jamais démissionné de son mandat parlementaire, il l’avait simplement suspendu en raison de ses fonctions gouvernementales.

Me Bathily rappelle que l’article 56 de la Constitution rend incompatibles les fonctions ministérielles avec le mandat de député, mais cette incompatibilité n’entraîne pas une perte définitive du siège. Elle se traduit par une suspension temporaire, le suppléant occupant provisoirement la place. À la fin des fonctions ministérielles, le titulaire retrouve automatiquement son mandat.

Le juriste insiste sur la distinction entre démission et suspension : la première est irrévocable, la seconde n’est qu’une interruption provisoire. Confondre les deux notions reviendrait, selon lui, à assimiler un congé à une démission.

La polémique actuelle trouve son origine dans une déclaration publique d’Ousmane Sonko affirmant avoir « déposé sa lettre de démission ». Mais pour Me Bathily, seule la procédure officielle compte. En réalité, une lettre adressée au président de l’Assemblée nationale demandait la suspension du mandat, et ce document enregistré demeure l’unique acte juridique valable.

Partant de ce constat, l’avocat estime que la fin des fonctions de Premier ministre entraîne de plein droit la réintégration de Sonko à l’Assemblée. Le bureau de l’institution dispose d’un délai de trente jours, soit jusqu’au 22 juin 2026, pour constater cette reprise de mandat. Un refus serait, selon lui, assimilable à un excès de pouvoir.

Quant à la loi organique adoptée en juin 2025, Me Bathily considère qu’elle ne peut s’appliquer à une situation née en 2024, en vertu du principe de non‑rétroactivité. L’avocat souligne que le débat doit rester juridique : Ousmane Sonko demeure titulaire de son mandat de député, suspendu uniquement durant son passage à la primature.