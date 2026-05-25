Fatick : 63 kg de chanvre indien saisis par la Brigade des Stupéfiants

La Brigade Régionale des Stupéfiants (BRS) de Fatick, relevant de l’Office central de répression du trafic illicite des stupéfiants (OCRTIS), a intercepté dans la nuit du dimanche 24 mai 2026 une cargaison de 63 kilogrammes de chanvre indien.

Selon la Police nationale, cette opération résulte de l’exploitation d’un renseignement signalant l’arrivée imminente, dans la zone frontalière de Karang, de convoyeurs pédestres surnommés « porteurs ». Ces derniers transportaient une importante quantité de drogue destinée à l’intérieur de la région.

Vers 1h du matin, les agents ont repéré un groupe d’individus lourdement chargés de sacs en sisal. À l’approche des forces de l’ordre, les trafiquants ont abandonné leur marchandise et se sont dispersés dans la brousse, profitant de l’obscurité et du relief accidenté.

La fouille des lieux a permis de récupérer quatre colis suspects, répartis comme suit : 16 kg pour le premier sac, 15 kg pour le deuxième, 12 kg pour le troisième et 20 kg pour le quatrième. La drogue a été placée sous scellé et les enquêtes se poursuivent afin d’identifier et d’interpeller les fugitifs.