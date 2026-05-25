Retour de Sonko à l’Assemblée : Anta Babacar dénonce un « braquage institutionnel »

La perspective d’une réintégration d’Ousmane Sonko à l’Assemblée nationale, après son départ de la Primature le 22 mai 2026, alimente une vive controverse. Pour Anta Babacar, députée et présidente du parti Alternative pour la relève citoyenne (ARC), cette démarche est contraire aux textes fondamentaux.

« Le retour de Sonko ne résiste pas à une lecture rigoureuse de la Constitution, du Règlement intérieur et du Code électoral », affirme‑t‑elle, dénonçant ce qu’elle qualifie de « braquage institutionnel ».

Selon la parlementaire, au moment où Ousmane Sonko avait suspendu son mandat en décembre 2024, le droit en vigueur ne prévoyait ni suspension parlementaire ni réintégration automatique. Elle estime que vouloir appliquer aujourd’hui les dispositions issues de la réforme de 2025 reviendrait à instaurer une rétroactivité contraire au principe de sécurité juridique.

Anta Babacar voit dans cette affaire le signe d’une dérive préoccupante. Elle accuse le régime de Pastef d’imposer des « passages en force » au Parlement, avec des procédures accélérées, des convocations précipitées et des réunions organisées dans des conditions inhabituelles, parfois en jours non ouvrables.

Face à ce qu’elle considère comme une menace pour l’État de droit, la députée appelle les Sénégalais à rester vigilants et à se mobiliser. « Lorsqu’un pouvoir commence à tordre les règles pour résoudre ses propres équations politiques, il fragilise la démocratie et expose le pays à de graves blocages institutionnels », avertit‑elle.