Retour de Sonko à l’Assemblée : Les forces vives dénoncent un « coup d’État législatif »

Le climat institutionnel sénégalais s’est de nouveau crispé après l’initiative visant à réintégrer Ousmane Sonko à l’Assemblée nationale. Dans une déclaration conjointe rendue publique le 24 mai, les forces vives du pays accusent le parti au pouvoir, PASTEF, de franchir « la ligne rouge de l’arbitraire » en imposant une réintégration qu’elles jugent illégale.

Selon elles, aucune disposition de la Constitution ni du règlement intérieur de l’Assemblée nationale ne permet une telle démarche. Les réformes invoquées par PASTEF auraient été adoptées postérieurement à la démission de Sonko, ce qui rendrait leur application rétroactive et donc juridiquement infondée.

Les signataires dénoncent également « l’absurdité » de vouloir suspendre ou récupérer un mandat parlementaire qui, selon eux, n’avait jamais été exercé en raison des incompatibilités légales. Ils accusent le pouvoir d’avoir déjà violé la loi électorale pour « offrir une nouvelle virginité électorale » à Sonko, et de chercher désormais à lui octroyer une immunité parlementaire en dehors des règles établies. Cette stratégie est qualifiée de « véritable coup d’État législatif » visant à installer « un climat de chaos et d’incertitude au cœur de la République ».

Face à ce qu’elles considèrent comme une « profanation programmée » des institutions, les forces vives annoncent leur détermination à s’opposer à cette initiative. Elles appellent l’ensemble des Sénégalais, « quel que soit leur rôle ou leur fonction », à prendre leurs responsabilités pour défendre la République et préserver l’État de droit.

La déclaration est soutenue par une centaine de partis politiques, organisations et personnalités.