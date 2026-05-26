Assemblée nationale : Ousmane Sonko retrouve son siège de député

Après plusieurs mois d’absence de l’hémicycle, Ousmane Sonko a officiellement retrouvé son poste de député, sous les ovations d’un public venu nombreux et les applaudissements nourris de ses collègues parlementaires.

Il était exactement 9 heures 14 minutes lorsque l’ancien Premier ministre a fait son entrée dans l’hémicycle. À peine est-il apparu qu’une immense clameur s’est élevée dans la salle. Militants, sympathisants et députés du bloc majoritaire ont réservé un accueil particulièrement chaleureux au leader de Pastef, dans une atmosphère empreinte d’enthousiasme et d’effervescence.

Du côté des parlementaires du groupe Pastef-Les Patriotes, l’émotion était palpable. Plusieurs élus, visiblement enthousiasmés par le retour de leur mentor, se disputaient amicalement la place où ce dernier devait s’installer, chacun souhaitant l’avoir à ses côtés. Finalement, Ousmane Sonko a choisi de prendre place sur les bancs de l’hémicycle aux côtés du député Guy Marius Sagna.

La séance a ensuite été officiellement ouverte par le président de séance, Ismaïla Diallo. Ce dernier a rappelé que, suite à la démission d’El Malick Ndiaye, l’ordre du jour portait exclusivement sur l’élection du nouveau président de l’institution parlementaire.

Dans son allocution, le président de séance a également indiqué que le groupe parlementaire *Pastef-Les Patriotes* avait officiellement désigné Ousmane Sonko comme candidat à la présidence de l’Assemblée nationale. Il a enfin rappelé les dispositions du règlement intérieur ainsi que les modalités de déroulement du scrutin avant d’ouvrir la procédure électorale.

Source : Seneweb