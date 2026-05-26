Primature après Sonko…le pari technocratique de Bassirou Diomaye Faye

Le président de la République du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye, a pris une décision majeure ce lundi 25 mai 2026 en nommant Ahmadou Al Aminou Lô au poste de Premier ministre. Ce choix marque un tournant stratégique majeur pour l’exécutif sénégalais. En confiant les rênes du gouvernement à cet économiste de soixante ans originaire de Louga, le chef de l’État écarte la figure éminemment politique d’Ousmane Sonko pour installer un profil de pur technocrate, entièrement dévoué à la rigueur administrative et financière.

Cette nomination intervient dans un contexte de réorganisation profonde après le limogeage d’Ousmane Sonko, leader historique du PASTEF, dont les relations avec le président s’étaient considérablement refroidies ces derniers mois autour de la gestion de la dette publique et de la stratégie économique. En choisissant Al Amine Lô, Bassirou Diomaye Faye siffle la fin d’une dualité politique au sommet de l’État et privilégie une figure de l’ombre, reconnue pour sa maîtrise absolue des dossiers complexes plutôt que pour ses harangues partisanes.

Le parcours du nouveau Premier ministre plaide largement en faveur de cette transition vers une gouvernance de compétences. Ancien élève du Prytanée militaire de Saint-Louis, major de sa promotion en 1985, Ahmadou Al Aminou Lô a réalisé l’essentiel de sa carrière au sein de la Banque centrale des États de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO). Gravissant tous les échelons jusqu’à devenir Directeur national pour le Sénégal puis Secrétaire général de l’institution, il a activement piloté les grandes négociations financières du pays, notamment avec le Fonds monétaire international (FMI) et les agences de notation internationales.

Sur le plan de l’action publique, l’homme n’est pas un novice, mais sa trajectoire est restée strictement institutionnelle. Entré au gouvernement dès l’alternance d’avril 2024 comme Ministre Secrétaire général du Gouvernement, il avait été promu un an plus tard Ministre d’État auprès de la Présidence, chargé du suivi, du pilotage et de l’évaluation de l’Agenda national de transformation « Sénégal 2050 ». C’est donc le maître d’œuvre opérationnel de la vision à long terme du régime qui est aujourd’hui propulsé sur le devant de la scène pour diriger l’action gouvernementale.

Par ce choix, Ahmadou Al Aminou Lô s’impose comme une personnalité pouvant se situer au-dessus de la mêlée politique. Contrairement à son prédécesseur, il n’est pas un tribun de parti et n’affiche aucune ambition fractionnelle. Son autorité ne découle pas d’une légitimité populaire directe, mais de sa neutralité politique et de son statut de haut commis de l’État. Bien qu’il ait rappelé que son mandat s’inscrivait dans la continuité du projet porté par le parti PASTEF, son approche se veut purement méthodologique, axée sur la cohérence institutionnelle et l’efficacité plutôt que sur les clivages idéologiques.

Pourtant, le défi qui l’attend est immense et les attentes du peuple sénégalais sont désormais pressantes. Les citoyens, confrontés à une situation économique difficile, à des tensions sociales récurrentes et à l’impact de la crise internationale sur les prix des produits de première nécessité, attendent des résultats concrets et immédiats. La période des promesses de campagne et des diagnostics théoriques est révolue ; le nouveau gouvernement devra rapidement faire ses preuves sur le terrain du pouvoir d’achat, de l’emploi des jeunes et de la stabilisation budgétaire.

La tâche est d’autant plus délicate que le pays traverse une zone de turbulences financières, marquée par un lourd fardeau de la dette. Le nouveau chef du gouvernement devra utiliser toute son expertise d’ancien banquier central pour restaurer les équilibres macroéconomiques tout en menant à bien les réformes structurelles promises. C’est sur cette capacité à traduire une vision technocratique en améliorations palpables pour le quotidien des Sénégalais que son action sera rigoureusement jugée.

Conscient de l’urgence de sa mission, Ahmadou Al Aminou Lô a livré ses premières déclarations dans un esprit de responsabilité et d’apaisement. Qualifiant sa nouvelle charge de « sacerdoce », il a tenu à envoyer un signal fort de stabilité aux marchés, aux partenaires techniques et financiers ainsi qu’aux investisseurs étrangers, affirmant avec force que « le Sénégal est un pays sûr et fiable et entend le rester ». Il a également insisté sur le fait qu’il ne s’agissait pas d’un changement de cap, mais d’un « changement de méthode » dicté par l’intérêt supérieur de la Nation.

Il lui revient désormais la lourde tâche de former une nouvelle équipe ministérielle en parfaite adéquation avec les orientations définies par le chef de l’État. Ce gouvernement de transition méthodologique devra incarner la rupture par le travail et l’efficacité. Le passage de témoin entre la politique passionnelle d’Ousmane Sonko et la rigueur froide d’Ahmadou Al Aminou Lô sera le véritable baromètre de la réussite du quinquennat de Bassirou Diomaye Faye.

La rédaction de Xibaaru