Affaire Cheikh Bara : Ce que le procureur a ordonné à la SR

Le député Cheikh Bara Ndiaye a échappé à une tentative d’interpellation devant les portes de l’Assemblée nationale, au moment où il s’apprêtait à rentrer à son domicile. Seneweb en sait désormais un peu plus sur les raisons de la descente inopinée de gendarmes en civil devant l’hémicycle.

Selon nos informations, tout est parti d’une autosaisine du procureur de la République, qui a ordonné au chef de la Section de recherches de Colobane de procéder à l’audition du parlementaire.

« Le procureur a demandé à la Section de recherches de Dakar de procéder à l’audition du député Cheikh Bara Ndiaye », confie une source proche du dossier.

À l’issue de cet interrogatoire, le chef du parquet se prononcera sur son sort. Ses émissions diffusées sur Walf TV pourraient être visionnées dans le cadre de l’enquête. Il est annoncé devant les enquêteurs ce mercredi.

Source : Seneweb