Parcelles : trois individus interpellés pour acte contre nature et transmission volontaire du VIH

Le Commissariat d’arrondissement des Parcelles Assainies (Unité 15) a procédé à l’interpellation de trois individus dans le cadre d’une enquête portant notamment sur des faits présumés d’association de malfaiteurs, de transmission volontaire du VIH et d’actes contre nature, selon des sources policières.

D’après les premiers éléments de l’enquête, les deux premiers suspects auraient reconnu, lors de leurs auditions, entretenir des relations homosexuelles et fréquenter régulièrement certains lieux des Parcelles Assainies pour y avoir des rapports sexuels. L’un d’eux aurait également déclaré se livrer à la prostitution masculine, affirmant facturer ses prestations entre 3 000 et 20 000 FCFA. Il aurait indiqué que sa clientèle était exclusivement composée d’hommes, parmi lesquels figurerait le deuxième mis en cause.

Les enquêteurs rapportent que ce dernier, marié et père de deux enfants, aurait confirmé entretenir une relation avec le premier suspect et évoqué son intention de contracter une union avec lui.

Dans le cadre des investigations, les deux individus ont été conduits à l’hôpital Mame Abdou Aziz Sy « Dabakh » pour des examens sérologiques. Selon les résultats communiqués aux enquêteurs, le deuxième suspect aurait été déclaré séropositif au VIH, tandis que le premier aurait été testé négatif.

La poursuite de l’enquête aurait ensuite permis l’interpellation d’un troisième individu présenté comme un partenaire du suspect dépisté positif. Polygame et père de quatre enfants, ce dernier aurait reconnu avoir entretenu à deux reprises des rapports sexuels avec le deuxième mis en cause sur la terrasse de son domicile.

Le troisième suspect a été conduit à l’hôpital Dalal Jamm pour subir à son tour des tests sérologiques. L’enquête suit son cours afin de déterminer les responsabilités éventuelles des différents protagonistes.