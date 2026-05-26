Sonko sur le nouveau Premier ministre : «C’est un travailleur…un homme dévoué»

Ousmane Sonko est le nouveau président de l’Assemblée nationale avec une écrasante majorité : 132 voix, soit 99,25 % des suffrages. Dans son allocution de remerciement, il a tenu à défendre son successeur à la Primature, Ahmadou Alhaminou Mohamed Lô, cible de critiques au sein du parti au pouvoir, Pastef.

Sonko a décrit M. Lô comme « un travailleur acharné, compétent et dévoué », rappelant leur collaboration lorsqu’il l’avait nommé secrétaire général du gouvernement. « Pendant un an et demi, il a accompli un travail colossal », a-t-il souligné, tout en reconnaissant l’existence de divergences sur des sujets sensibles tels que la politique monétaire ou la gestion de la dette.

De son côté, Ahmadou Alhaminou Mohamed Lô avait affirmé vouloir gouverner dans le cadre du programme de Pastef et de la coalition Diomaye Président. Sur ce point, Sonko a tenu à préciser que « la seule invocation du socle Pastef dans un discours ne suffit pas à conférer la légitimité du parti », une remarque accueillie par les applaudissements des députés.