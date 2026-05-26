La Coalition Diomaye Président félicite le Premier ministre Mouhamadou Al Amine Lo

Dans un communiqué publié ce 25 mai 2026, la Coalition Diomaye Président a adressé ses « vives et solennelles félicitations » à Mouhamadou Al Amine Lo, nommé Premier ministre du Sénégal.

La coalition salue notamment « l’expertise avérée » du chef du gouvernement dans les domaines économiques et estime que son expérience constitue un atout important pour la conduite des politiques publiques et des réformes structurelles engagées au service de la Nation.

À travers ce texte, la Coalition Diomaye Président réaffirme également son attachement à la vision du président de la République, Bassirou Diomaye Faye, ainsi que sa volonté d’accompagner l’action du chef de l’État dans la mise en œuvre des réformes institutionnelles, économiques et sociales attendues par les Sénégalais.

Le communiqué insiste par ailleurs sur les notions d’unité, de stabilité et de mobilisation collective, présentées comme des leviers essentiels pour bâtir un Sénégal « souverain, juste, prospère et résolument tourné vers le progrès ».

La coalition conclut enfin son message en invoquant un esprit de responsabilité, de fidélité républicaine et de communion nationale.