PASTEF fixe ses conditions pour participer à la formation d’un gouvernement

Dans un communiqué publié ce 26 mai 2026, le Comité exécutif (COMEX) de PASTEF-Les Patriotes a indiqué que certains de ses membres auraient été contactés par les services de la Présidence de la République dans le cadre de consultations liées à la formation d’un gouvernement.

Le parti majoritaire affirme ainsi réitérer sa disponibilité à accompagner le Président de la République dans « une collaboration franche et responsable » pour l’exécution des politiques publiques. Toutefois, PASTEF souligne que cette participation devrait se faire sur la base d’orientations programmatiques jugées « claires ».

Parmi les priorités évoquées figurent notamment le respect du programme ayant conduit à la victoire de 2024, la clarification de la gestion de la dette souveraine, le blocage des mesures de hausse du coût de la vie, ainsi que la poursuite des renégociations de contrats stratégiques.

Le COMEX insiste également sur la lutte contre la corruption, le contrôle des fonds opaques, la gestion des affaires judiciaires et la répartition des portefeuilles ministériels.

Le communiqué précise par ailleurs que les discussions devraient se tenir exclusivement avec les instances habilitées du parti et non de manière individuelle avec les militants. PASTEF avertit ainsi que tout membre qui participerait à ces consultations à titre personnel engagerait uniquement sa responsabilité individuelle.