Diomaye remet le drapeau aux Lions avant leur départ pour le Mondial

Le Président de la République a présidé, ce mardi soir, la traditionnelle cérémonie de remise du drapeau national à l’équipe du Sénégal, en partance pour la Coupe du monde 2026 aux États‑Unis. À cette occasion, Bassirou Diomaye Faye a adressé un message empreint de force et de solidarité à Kalidou Koulibaly et ses coéquipiers.

Le Chef de l’État a rappelé aux Lions que les grandes compétitions se gagnent dans l’adversité : « Dans un Mondial, il y aura des moments de doute, des décisions contestées, des occasions manquées. C’est dans ces instants qu’il faudra rester soudés, souffrir ensemble et ne jamais se désunir. Les grandes équipes se révèlent dans l’épreuve, pas dans la facilité », a‑t‑il martelé.

Encourageant ses joueurs à aborder le tournoi avec confiance, il a poursuivi : « Vous êtes les Champions d’Afrique, les Lions de la Teranga. Allez à cette Coupe du monde avec fierté, mais aussi avec humilité et fair‑play. Vous avez le talent et les moyens d’écrire une nouvelle page glorieuse de notre football. »

Les Lions quitteront Dakar ce mercredi pour rallier les États‑Unis. Ils affronteront l’équipe américaine en match amical le 31 mai, avant une dernière rencontre de préparation face à l’Arabie Saoudite le 9 juin.