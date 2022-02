René Yehoume attire l’attention de Macky sur l’armée mexicaine qui l’entoure

Mr le président Macky Sall, paraît il que vous devez rencontrer les responsables de l’APR ce mercredi, il est grand d’élargir le SEN à d’autres militants car le grade le plus élevé dans un parti est celui du militant car ce sont toujours les mêmes personnes, il faut une nouvelle offre politique. Au lieu d’avoir des têtes pensantes, des Think Thanks, de miser beaucoup sur le Web et les réseaux sociaux, en étant une force de propositions, nous avons une armée mexicaine, une politique de manœuvres, de coups bas et de tricherie qui sapent les fondements de notre émergence

C’est un échec sur ceux qui sont arc -boutés sur des positions. Un parti politique ne peut pas se développer sans une vision forte pour son avenir. Un parti politique ne peut se développer dans l’archaïsme, les idées passéistes et une volonté constante d’entretenir les divisions. Le notre ne saurait faire exception a ces principes, d’où ce que j’appellerais dans le contexte actuel « L’impossible développement de l’APR ». Ah oui, la remobilisation de notre parti est une condition sine qua none pour les autres échéances électorales. OSONS.

Rene Pierre Yehoume Responsable APR Dakar Plateau, président du Moder