Kongueul 2022 : Le SELS célèbre le volontaire et réfléchit sur une école de qualité

Le syndicat des enseignants libres du Sénégal (SELS) a célébré la journée internationale du volontariat ce Samedi 12 Mars 2022 à Koungueul, région de Kaffrine. Cet événement qui se tient dans un contexte particulier a permis aux enseignants de manière générale et à ceux qui sont membres du SELS en particulier de poser le débat sur l’avenir de l’école sénégalaise.

Le Secrétaire général National du SELS, Amidou Diedhiou a profité du moment pour aborder plusieurs aspects liés à la fonction enseignante mais il est aussi revenu sur le sens du volontariat et son impact dans le secteur de l’éducation au Sénégal.

Voici son discours :

Après une pause de deux ans imposée par la COVID 19, nous voici 12 Mars 2022 à Koungheul ; terre du Bambouck, à quelques encablures du point central représentant le milieu de la terre Sunugalienne. La célébration de la Journée Internationale du Volontariat (JIV) reste pour nous, un moment important de notre agenda annuel qui est devenu au fil des années un label incontesté et jamais partagé de notre organisation syndicale. Cette 19 ème édition est empreinte de trois symbolismes. En effet nous enregistrons parmi nous et avec beaucoup de satisfaction la présence hautement significative et saluée des secrétaires généraux des 5 syndicats du G7. Le deuxième symbolisme est que cette JIV est la 1ère édition sous le magistère du tout nouveau SGN du SELS. Enfin nous retiendrons que cette JIV est la plus grande manifestation organisée par un syndicat de l’enseignement dans un contexte de sortie d’une crise scolaire qui a encore une fois paralysée le système éducatif. Assurément Mesdames et Messieurs nous avons bien raison de fêter ; de nous célébrer et de célébrer cette magnifique philosophie du volontariat. Le volontariat est et demeure un levier important de développement communautaire.

Après l’édition bien réussie de Kanel de 2019, la famille des enseignants en général et des volontaires en particulier, se retrouve dans le Ndoucoumane pour communier mais aussi magnifier la philosophie et le sens du volontariat en tant que don de soi, expression d’un patriotisme, d’engagement et de sacrifice immense au bénéfice du Sénégal. C’est l’occasion pour nous de rendre un hommage mérité à tous ces fils du pays, anciens volontaires qui ont perdu la vie. Qu’Allah dans sa bonté infinie les accueille dans ses plus hauts paradis.

Parler du volontariat dans le secteur de l’éducation et de la formation c’est aussi pour nous rappeler quelques impacts qu’il a induits. Si l’école sénégalaise s’approche aussi de la scolarisation universelle et d’une éducation de qualité prônée par le PDEF et aujourd’hui le PAQUET, c’est simplement dû au fait que le volontariat a permis de donner au système éducatif, vie et mieux être. Il nous a permis de tirer le TBS de 54% dans les 95 à 71,1% en 2021. Avec le volontariat, jaillissent partout et dans tous les secteurs espoir et lumière comme c’est le cas dans le sous-secteur de l’éducation et de la formation au Sénégal. Au lendemain de notre élection à la tête du syndicat, nous avons entamé une tournée nationale qui nous a conduits dans plusieurs régions et donné l’occasion d’aller dans les écoles du pays au contact des enseignants. C’est le moment de remercier très sincèrement les enseignants à la tête desquels les secrétaires généraux de sections et les autorités académiques et administratives des localités visitées pour l’accueil qu’ils nous ont réservé

Au cours de cette tournée il nous a été donné de constater que certaines des préoccupations des enseignants consignées dans le protocole d’accord du 30 Avril 2018 demeurent insatisfaites Il s’agit, pour rappel, entre autres de : 1/La lancinante problématique des lenteurs administratives ; 2/La question des prêts DMC ; 3/La question des rappels de validation, d’avancement, d’intégration ; 4/De la problématique de la création du corps des administrateurs scolaires ; 5/De la correction du système de rémunération des agents de l’Etat et plus particulièrement des enseignants.

C’est du reste à cause de ces résiduels du protocole d’accord qu’à la fin du monitoring et après avoir constaté encore un statu quo sur principalement les deux dernières questions citées que les 5 syndicats du G7 ont décidé d’entamer la grève que vous avez menée avec brio et détermination. Le résultat des courses est, à ce jour ,connu de tous. Nous appelons le gouvernement du Sénégal à en assurer la mise en œuvre avec célérité.

Chers Enseignants : Vous avez permis, avec votre engagement, votre abnégation et surtout votre sens des responsabilités au mouvement syndical sénégalais d’engranger un gain historique qu’il faut célébrer sans retenue. La signature du protocole d’accord du 26 Février 2022 signifie qu’il y a des avancées notoires et importantes et consacre aussi l’ouverture d’autres négociations devant mener à la révision du statut des enseignants non fonctionnaires (décisionnaires) déjà entamé le Vendredi 4 Mars dernier. Il en est de même pour la révision des textes qui organisent les examens du CFEE et du BFEM. En somme la dynamique de correction entamée avec les autorités dont nous saluons la volonté a fini de prendre son envol. Nous nous engageons avec les camarades secrétaires généraux ici présents à porter ce combat pour le bien de l’enseignant et de l’école sénégalaise.

Vous me permettrez à cet instant précis de magnifier le rôle qu’ont joué les différents Secrétaires Généraux de syndicat. La lutte fut âpre, stressante et incertaine par moment mais nous avons été déterminés, imperturbables, consciencieux du devenir de l’école, responsables et très intransigeants sur les intérêts des enseignants qui nous ont mandaté dans un esprit de solidarité et d’unité jamais connu. Vous êtes des héros. Les enseignants du SELS par ma voix vous encouragent et vous exhortent à maintenir cette dynamique unitaire pour redonner à l’enseignant son lustre d’antan et redorer son image écornée.

En abordant les valeurs d’engagement, de détermination auxquelles j’ajouterai celles de clairvoyance, de probité, d’intégrité, d’honnêteté je pense à un homme, j’allais dire à ce monument qui a fait de l’ancien volontaire ce qu’il devenu aujourd’hui. Je pense à cet artisan de la validation et de la restauration de la dignité du volontaire de l’éducation, je veux nommer mon Maitre : Monsieur Souleymane DIALLO. Merci pour les valeurs que tu nous as enseigné ! Merci pour tout ce que vous avez fait pour le SELS, pour les enseignants et pour le système éducatif ! Le Sénégal et la communauté éducative vous en seront reconnaissants.

Cette JIV de Koungheul 2022 coïncide avec la fin d’une longue crise scolaire. Dès lors se pose la problématique de la préservation de notre école publique d’où le sens et la pertinence du thème : « Le Syndicat face aux défis d’une école publique de Qualité ».

L’école sénégalaise, l’école publique sénégalaise est à la croisée des chemins. De plus en plus, l’opinion doute sur ses capacités à donner un avenir meilleur et son image s’écorne. Et pourtant elle regorge des pédagogues émérites en son sein.Pourquoi alors tous ces mauvais procès ? En tant que syndicat, nous devons dans nos missions, intégrer aussi ses dimensions qui nous interpellent. Parler des défis d’une école publique de qualité renvoie outre mesure à la réalisation de l’ODD 4. En d’autres termes quels sont les rôles et responsabilités des acteurs du système (Gouvernement, parents d’élèves, enseignants, élèves, syndicats) ?

A la lumière de ce qui précède il apparait que les défis sont nombreux et ont pour noms : la formation des enseignants, la qualité du recrutement en nombre suffisant, la motivation des personnels enseignants, la revalorisation sur le plan moral et matériel en évitant de les stigmatiser et de les caricaturer, en s’attaquant résolument à la question des infrastructures scolaires et résoudre ainsi la problématique des ratios, en s’adressant avec courage à la problématique des contenus d’enseignement et au quantum horaire, et prendre à bras le corps le problème du financement de l’éducation. Ces défis aussi nombreux soient-ils doivent trouver solutions avec la contribution de tous pour assurer à notre pays une école publique de qualité, inclusive , accessible à tous et permettre ainsi à tous ses fils d’y apprendre et d’y réussir. Pour notre part, en tant que partenaires sociaux, nous nous sommes engagés et renouvelons notre engagement à jouer notre partition pour contribuer à la réalisation de l’ODD 4 et par ricochet au rêve d’une école publique de qualité.

Monsieur le Ministre, Parrain de la manifestation ; Le moment est venu pour nous de vous remercier. Au nom du Syndicat des Enseignants Libres du Sénégal (SELS) et à mon nom personnel je voudrais vous dire merci. Quand notre section de Koungheul vous a sollicité pour le parrainage de cette activité vous l’avez accepté sans jamais poser la petite condition ni même faire des calculs d’un éventuel gain politique. Vous avez agi ainsi en bon enseignant qui aime sa corporation et qui la porte avec beaucoup de fierté. Le contraire m’aurait bien surpris de vous. Ceci est d’autant plus vrai que vous l’avez démontré à travers ce soutien financier considérable que vous avez apporté à la section et au SELS. Vous avez ainsi permis à Koungheul d’accueillir avec sérénité ses hôtes qui ne sont rien d’autres que vos collègues. Je vous ai connu depuis 2009 avec les qualités d’un homme généreux, entier, naturel, bien. Vous êtes restés la même personne malgré vos multiples casquettes de Ministre, Vice-Président de la fédération sénégalaise de football et récemment Maire de la commune de Kaffrine. Ces diverses responsabilités que vous portez avec des résultats probants sont la preuve que vous êtes un leader multidimensionnel. Tout en vous souhaitant pleins succès je voudrais vous exhorter à garder cette posture de digne fils du Ndoucoumane et de citoyen modèle. Merci à toi Laye diraient tes proches. Merci pour votre générosité. Soyez sûr que le SELS et la famille enseignante vous en sont reconnaissants

Si nous avons réussi le pari de la parfaite organisation de cette activité c’est aussi grâce à l’engagement et à la volonté des autorités administratives à la tête desquelles le Préfet de Koungheul qui n’a ménagé aucun effort pour la réussite de cette Journée.

Monsieur le Préfet, depuis l’annonce de cette activité vous n’avez cessé de vous investir pour mettre les enseignants dans les conditions les meilleures. Vous avez mobilisé toute l’administration du département à vos côtés en atteste le CDD organisé pour la circonstance le 4 mars dernier. Je voudrais vous en remercier très sincèrement et confondre dans ces remerciements l’ensemble des chefs de service départementaux. Nous avons eu écho jusqu’au moindre détail de ce que vous avez fait pour aider la réussite de cette importante journée du volontariat. Mes remerciements vont aussi à l’endroit de Messieurs le Maire, Monsieur le Président du conseil départemental, Monsieur l’Inspecteur de l’Education et de la Formation, Monsieur le chef de secteur des Eaux et Forêts, Monsieur le Commandant des Sapeurs-Pompiers, Monsieur le Commandant de Brigade.

La réussite d’une manifestation d’une telle envergure c’est forcément l’implication de la commission départementale des femmes dont nous saluons vivement la détermination. En ce lendemain de la journée internationale de la femme je voudrais nommer la présidente Aissatou Touré et ses fidèles compagnons pour vous rendre un HOMMAGE PARTICULIER, vous femme du SELS, vous levier de massification du SELS, vous porteuses de tous les espoirs du devenir du SELS, Vous qui incarnez la bravoure des femmes de Nder, vous ferventes défenseuses du SELS et de son SGN, merci.

Je voudrais aussi décerner un satisfécit total au comité national des Jeunes et à la commission nationale des femmes qui, depuis 96h sont présents à Koungheul sous la tutelle de la commission nationale d’organisation. Leur présence et implication ont permis en collaboration avec la section de réaliser les performances et les succès de cette JIV. A travers cet engagement bénévole vous nous démontrez si besoin en était que nous avions raison de mettre en place ces structures de développement de notre organisation. Que dire des populations de Koungheul et de ces autorités coutumières et religieuses qui avec leur hospitalité et leurs prières rendent notre séjour plus que mémorable. Je ne saurai terminer sans faire mention et remercier profondément les sections SELS venues de tous les départements du pays qui nous ont toujours manifesté leur confiance et leur loyauté. Mes sincères remerciements à tous ceux qui, de loin ou de près, ont permis aux enseignants de se sentir heureux à Koungheul. Je vous remercie pour votre aimable attention ! Vive le SELS/ Vive le mouvement syndical/ Vive l’école sénégalaise/Excellente JIV à tous