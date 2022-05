Bignona : Les choix de YAW mettent mal à l’aise certains responsables

Les choix de la coalition yewwi askan wi dans le département de Bignona ne font pas que des heureux, en effet, certains candidats à la candidature fustigent le manque de démocratie qui consiste à choisir les candidats à la place de la base. C’est le cas de Vieux Malang Diedhiou, responsable PASTEF dans la commune de Bignona, il s’est confié à xibaaru en marge d’un Gamou à Gnahoupe dont lui et la Dame Awa sonko (PASTEF) étaient respectivement parrain et marraine.

Vieux Malang Diédhiou de rappeler que beaucoup des militants du PASTEF ont cru au projet de Ousmane Sonko et à la rupture qui entoure ses idéaux et ont décidé librement d’adhérer au PASTEF en y mettant toute leur énergie, leur argent et au prix de leur vie. C’est pour cette raison et pour tant d’autres que le jeune patriote estiment que le militant à la base mérite respect et considération de la part de leurs responsables nationaux.

« Nous nous connaissons au niveau de la base, on sait qui est qui, qui pèse quoi et quel choix faire pour le bien du parti et des populations… » a souligné Vieux Malang Diédhiou. Même sans être contre les transhumants, le responsable du PASTEF estime que « certains ont bourlinguer et tramer depuis 2015 et 2017 pour d’autres donc ces derniers mérite reconnus et valorisés d’abord… ».

Maintenant si leur leader veut récompenser les nouveaux-venus, « il n’a qu’à les mettre sur la liste nationale » a pesté Vieux Malang Diédhiou. Cependant, malgré la frustration qui visible, M Diédhiou reste, aujourd’hui, plus que jamais patriote convaincu que « la solution c’est Ousmane Sonko » mais il va falloir respecter les principes prônés au début du projet PASTEF Les patriotes.

L. Badiane pour Xibaaru