Yewwi Askan Wi…Ousmane Sonko poussé vers la sortie

Les élections législatives du 31 juillet 2022 font bouger les partis politiques, coalitions et candidats indépendants. A deux mois de ces joutes électorales, les coalitions retenues sont en train de faire des calibrages pour les derniers examens de passages. Yewwi Askan Wi n’échappe pas à cette réalité. Les camarades de Khalifa Sall rectifient leurs erreurs pour éviter que leur liste ne soit absente de la course. Pendant ce temps, le leader du parti des patriotes du Sénégal pour le Travail, l’éthique et la fraternité (PASTEF) se rapproche de plus en plus de la porte de sortie.

S’il y a quelqu’un qui regrette son compagnonnage avec Yewwi Askan Wi, c’est bien Ousmane Sonko. Depuis qu’il a rejoint cette coalition qualifiée de contre nature, il ne cesse d’être dans la galère. Ces nouveaux compagnons sont des boulets qu’il est obligé de traîner. Non seulement ils sont incapables de confectionner des listes de qualité pour les législatives. Mais certains parmi eux sont devenus de redoutables adversaires face à lui. Une chose que les patriotes et leur leader ont compris.

Désormais Ousmane Sonko cherche le moyen le plus adéquat pour quitter cette coalition. Et même s’il ne le dit pas clairement, ces actes le trahissent. La preuve, le dernier post qu’il a fait sur une erreur faite par leur mandataire sur la liste de Yewwi. Sans attendre que la conférence des leaders ne s’appesantit sur l’affaire, le maire de Ziguinchor a failli sortir Yewwi de la course aux législatives. Le post qu’il a fait sur sa page Facebook avait fini par déstabiliser leurs soutiens. Mais sans le savoir il venait de remettre leurs adversaires sur le point de départ.

Aussi déstabilisant que puisse être cette publication, tous les grands noms de Pastef se sont empressés de partager la publication du Président Ousmane Sonko (PROS). Sur le mur des patriotes, la publication était devenue virale. Alors qu’est ce qui a bien pu pousser les membres de Pastef à devenir des moutons de panurge ? Alors la réponse est toute simple. Au sein de Pastef, on estime que Sonko doit quitter cette coalition qui ne cesse d’enchainer bourde sur bourde. Et il suffit juste de faire le tour de la toile pour voir des « Sonko boys » demander à ce que leur leader quitte cette YAW.

Au-delà de ces erreurs de débutants commises au sein de cette coalition, l’environnement de Yewwi Askan Wi est devenu malsain pour Ousmane Sonko. En effet, dans ces éditions précédentes, Xibaaru révélait qu’un membre de cette coalition est en contact avec le Palais. Ce qui est un motif suffisant pour que le maire de Ziguinchor reprenne son ancienne voie. Malheureusement pour lui, il a la corde au cou. Il ne peut pas abandonner le navire à la veille des élections du 31 juillet 2022. Alors après ces élections que les sénégalais ne soient pas surpris de le voir plier bagages.

Et s’il ne le fait pas, d’autres s’en chargeront. En effet, au sein de Yewwi Askan Wi, des leaders sont en train de monter en puissance. Quelqu’un comme Barthélémy Dias est devenu un véritable « adversaire » pour Ousmane Sonko. Par les actes qu’il pose, l’actuel maire de Dakar a réussi à se hisser sur le haut du podium. D’ailleurs beaucoup d’analystes sont d’avis que le véritable adversaire du PROS viendra de l’opposition. Pour ne pas avoir une grosse surprise, l’homme fort de Ziguinchor est obligé de prendre les devants en quittant YAW avant d’être éjecté.

Le compagnonnage au sein de Yewwi Askan Wi commence à expirer. Après les investitures, beaucoup de frustrés ont préféré abandonner le navire. Les rares leaders qui restent dans cette coalition se regardent avec méfiance depuis que des complots présumés se produisent au sein de cette coalition. Désormais tous les yeux sont rivés sur le patriote en chef qui démontre clairement ses ambitions de reprendre son aventure solitaire pour le pouvoir. Mais s’il quitte YAW, il verra sa liste d’adversaires s’agrandir. Car ses amis d’hier deviendront ses ennemis de demain.

Aliou Niakaar Ngom pour Xibaaru