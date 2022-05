Panique à Yewwi…Sonko trouve le traître qui parle à Macky

Ça chauffe à Yewwi depuis les remous nés de l’invalidation de la liste départementale de Dakar de ladite coalition dirigée par Barthélémy Dias maire de la ville. Comment une si grande coalition avec en son sein de grands stratèges politiques comme Sonko et bourrée d’experts électoraux comme Khalifa Sall puisse-t-elle se tromper au point de perdre une liste à 7 députés ? Et depuis lors, dans les coulisses, une chasse au traître politique a été lancée et des pièges tendus ont permis d’identifier un profil qui correspond à celui qui, depuis un certain moment, trahit la coalition de l’opposition radicale…

Tous les membres de la conférence des leaders de Yewwi Askan Wi sont d’avis qu’il existe une main invisible qui manipule tout et une bouche qui parle à Macky Sall de tout ce qui se passe ou se trame dans cette opposition. Et les soupçons se portaient sur plusieurs personnes mais Ousmane Sonko a vite fait d’enlever de la liste des suspects, Khalifa Sall : « Il n’y a aucun complot. Macky n’a acheté personne. Khalifa a juste tardé à prendre une décision. Il n’y a pas de problème entre Khalifa et Barth. Il y a de la négligence humaine. Tout ce procès qu’on fait à Khalifa Sall, c’est faux. Il n’a pas vendu la liste…»

Et pourtant tous les autres leaders indexaient Khalifa Sall comme étant le traître désigné car c’est lui le véritable coupable dans l’affaire de l’invalidation de la liste de Yewwi Askan Wi. Mais les propos de Sonko pour disculper Khalifa Sall ont poussé les autres leaders à chercher un coupable en dehors de Barthélémy Dias, Khalifa Sall et Déthié Fall. Ce dernier ayant accusé le fidèle compagnon politique de Khalifa Sall, un certain Saliou Sarr.

Tous les soupçons vont vers un dénominateur commun. Et selon son entourage, Ousmane Sonko s’est porté au secours de Khalifa Sall car cela faisait partie d’un plan qu’il a mis en place pour dénicher le véritable coupable. Et toujours selon nos radars à Pastef, Ousmane Sonko qui soupçonne un des leurs, a mis en place une souricière pour démasquer le traître. Et le piège a semble-t-il fonctionné.

Ousmane Sonko sait qu’entre les leaders, un traître renseigne Macky Sall. Et selon lui, « ce n’est pas Barthélémy Dias qui est toujours dans le collimateur de Macky Sall et que le maire de Dakar n’attend rien du président Macky Sall ». Un piège a été tendu et selon notre informateur, le piège a tant fonctionné qu’un profil s’est détaché. Il s’agit ni plus ni moins de celui qui a toujours été soupçonné d’être le leader traître de Yexwi Askan Wi. Et les rumeurs vont bon train sur son compagnonnage secret avec Macky Sall qui pourrait faire de ce traître le « véritable Gloria » dont parlait Macky Sall

Et si le gloria dont parlait Macky Sall n’était ni Karim Wade encore moins Pape Diop. Et si le « Gloria » se trouvait dans la conférence des leaders de Yewwi Askan Wi. Selon le piège tendu par Sonko et Barthélémy Dias, celui qui a fait invalider la liste départementale de Dakar aux élections législatives serait ce traître qui renseigne Macky Sall et avec lequel il s’entretient tous les soirs au téléphone. Sonko qui a des éléments comme « capitaine Touré » et d’autres limiers, a mis en branle ses renseignements et déniché le coupable.

Ousmane Sonko devrait désigner le coupable mais pour ne pas disperser les troupes avant les législatives, il préfère faire comme si de rien n’était, rien que pour éviter les tensions au sein de la coalition, ce qui profiterait à la mouvance présidentielle lors des législatives. Dans notre article d’hier, xibaaru écrivait qu’un grand leader était isolé au sein de la coalition. Sonko et Barth vont éviter de s’afficher avec ce leader jusqu’au législatives pour ne plus lui servir de tremplin politique.

La Rédaction de xibaaru