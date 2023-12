1923-2023…Cheikh Anta Diop, le centenaire du Pharaon du Savoir

ANNÉE 2023 : CENTENAIRE DE TROIS PERSONNALITÉS SÉNÉGALAISES ET D’UN ÉTABLISSEMENT SCOLAIRE GRENIER DE L’EXCELLENCE

Il s’agit de trois figures emblématiques nées en 1923 en l’occurrence Me Valdiodio NDIAYE (avocat, homme politique), Cheikh Anta Diop (scientifique, historien, anthropologue, homme politique), Ousmane Sembene (écrivain, réalisateur, cinéaste, connu pour ses positions militantes sur les questions politiques et sociales) et d’une institution scolaire de renommée à savoir le Prytanée militaire de Saint Louis.

Aujourd’hui dans le second jet comme précédemment annoncé après l’hommage rendu à Me Valdiodio NDIAYE place maintenant à celui communément appelé le pharaon du savoir en l’occurrence le Professeur émérite Cheikh Anta Diop.

ET SI L’EGYPTOLOGUE VOUS ETAIT CONTE

Un Panafricaniste connu à travers le monde de par ses positions pour l’union des peuples d’Afrique. Cheikh Anta Diop est né officiellement le 29 décembre 1923 à Thiaytou localité située au centre ouest du Sénégal à 29kms au nord de Bambey région de Diourbel. En langue nationale Wolof Thiaytou signifie porter haut, au-dessus des têtes un fardeau ou une charge.

Cheikh Anta Diop est le fils de Massamba Sassoum Diop qui décède malheureusement peu de temps après la naissance de celui qui deviendra plus tard un homme mondialement connu. Sa mère Magatte Diop laisse la trace d’une femme connue pour sa droiture, son courage et sa générosité. Après ses études primaires et secondaires sanctionnées par l’obtention du baccalauréat, Cheikh Anta Diop part en France en 1946 juste après la deuxième guerre mondiale.

A Paris, il poursuit des études supérieures en mathématiques et en aéronautiques.

Parallèlement il fait des recherches en linguistique et en histoire.

Dans ses recherches, il met l’accent sur l’apport de l’Afrique noire à la culture et à la civilisation mondiale. En 1951, l’anthropologue prépare sous la direction du Professeur Marcel Griaule une thèse de doctorat à l’Université de Paris dans laquelle cheikh Anta Diop affirme que l’Egypte antique était peuplée d’africains noires et que la langue et la culture égyptienne se sont ensuite diffusées dans l’Afrique de l’Ouest.

Il poursuit en même temps une spécialisation en physique nucléaire au laboratoire de chimie du collège de France. Cheikh Anta Diop s’inscrit dans la foulée à la faculté de lettres de la Sorbonne en attentant sa rentrée en Philosophie. C’est à son initiative que fut créée l’association des étudiants africains dont le Premier Président est Cheikh Fall un sénégalais très engagé.

En 1947, il s’engage en politique en faveur de l’indépendance des pays africains et de la constitution d’un état fédéral en Afrique. L’étudiant très engagé contribue à la politisation de nombreux intellectuels africains en France. Entre 1950 et 1953, Cheikh Anta Diop devient le secrétaire général des étudiants du Rassemblement démocratique africain.

En 1953 Cheikh Anta Diop épouse à Paris une française du nom de Louis Marie Maes elle-même diplômée d’études supérieures en Histoire et Géographie. De ce couple Cheikh Anta Diop/Marie Louis Maes sont nés quatre garçons. Le Premier s’appelle Cheikh Mbacké Diop homonyme du guide religieux de Cheikh Anta Diop à savoir Serigne Cheikh Mbacké Gainde Fatma. Le deuxième fils de Cheikh Anta Diop s’appelle Jomo Kenyatta Diop porte le prénom du leader Kenya très charismatique qui a osé dire non aux colonisateurs.

Le troisième fils de Cheikh Anta Diop s’appelle Samory Diop du prénom du grand guerrier Malinké du 19ème siècle qui a résisté pendant 17 ans contre la pénétration française à savoir Samory Touré. Le quatrième fils de Cheikh Anta Diop s’appelle Massamba Sassoum Diop médecin fondateur de SOS Médecin au Sénégal. Massamba Sassoum Diop porte le prénom de son grand-père Massamba Sassoum Diop homme discret, d’une grande générosité et fervent Mouride.

Son engagement politique et ses démêlés avec le Président Senghor seraient l’un des épisodes intellectuels et politiques les plus marquants de l’histoire contemporaine de l’Afrique noire en général et du Sénégal en particulier.

Cheikh Anta Diop engage un autre combat politique contre le régime du Président Senghor à travers la création du FNS en 1961. En 1976, il crée son propre Parti politique à travers le Rassemblement National Démocratique (RDN) avec des hommes et des femmes déterminés à libérer totalement le Sénégal de la domination française. C’était un Parti politique au service des masses paysannes et des causes justes au Sénégal.

Rappelons qu’en 1960, il obtient son doctorat et rentre au Sénégal pour enseigner à l’Université de Dakar. Cette dernière est la plus ancienne université d’Afrique noire d’expression française porte depuis 1987 le nom du Professeur Cheikh Anta Diop. C’est en 1966 qu’il a créé au sein de l’Université le premier laboratoire africain de datation des fossiles archéologiques avec le carbone 14 qui lui a valu le titre de savant.

Il s’éteint malheureusement le 7 février 1986 à son domicile à Fann laissant inachevés des projets immenses dont la publication aux éditions Présence Africaine d’un travail sous le titre Nouvelles recherches sur l’Egyptien ancien et les langues negro africaines modernes. Le 8 février 2008 le ministre sénégalais de la culture Mame Birame DIOUF sur instruction du Président de la République Abdoulaye WADE inaugure le mausolée perpétuant la mémoire du Grand chercheur, anthropologue, linguiste Cheikh Anta Diop à Thiaytou son village natal. Un mausolée qui figure dorénavant sur la liste des sites et monuments classés du Sénégal.

Cheikh Anta est un Grand qui mérite d’être célébré partout et en tout temps au-delà de son Centenaire. Dans le même mausolée y repose depuis 2016 Marie Louis Diop décédée à Paris mais qui avait souhaité rejoindre son défunt mari à Thiaytou pour honorer sa mémoire signe révélateur du degré de fidélité et de complicité entre époux. Cheikh Anta Diop une légende vivante de l’histoire politique contemporaine dont le nom restera à jamais gravé dans les mémoires.

Parmi les publications du pharaon du savoir nous pouvons citer :

Antériorité des civilisations négres.

L’unité culturelle de l’Afrique Noire

Les fondements économiques et culturels d’un état fédéral.

Nations Négres et Culture : de l’antiquité négre égyptienne aux problèmes culturels de l’Afrique d’aujourd’hui.

Hommage bien mérité !!!

Le prochain article après Me Valdiodio NDIAYE, Cheikh Anta Diop portera sur Ousmane Sembene une autre figure emblématique née en 1923 très prochainement !!!

Mbaye DIOUF