1er Mai : Le DG de la Senelec plaide pour la paix sociale

DISCOURS DG 1er MAI 2023

Les retrouvailles sont par nature des occurrences rares et c’est cette rareté qui ajoute à leur caractère précieux et constitue une source de réjouissance. C’est toute la symbolique de cette journée du 1er MAI.

Pour les travailleurs du monde, du Sénégal, donc de Senelec au premier chef c’est une occasion pour communier, pour célébrer et pour consolider nos acquis qui sont le résultat de luttes acharnées, constantes et légitimes.

D’autant plus que les évènements des deux dernières années ont occasionné une rupture dans cette tradition devenue incontournable. Ce fléau qui nous a bouleversés et qui avait fini de remettre en cause et d’ébranler toutes nos certitudes.

Aujourd’hui nous nous retrouvons par la grâce de Dieu pour renouer avec cette coutume et mettre la lumière sur notre plus grande réussite en tant que grande entreprise : je veux parler de cette paix sociale qui auréole le quotidien de Senelec depuis quelque temps.

La meilleure preuve de cette nouvelle réalité est la célébration commune pour la première fois à Senelec de cette fête où tous les syndicats se sont réunis pour cheminer ensemble et lancer un signal fort qu’une Senelec réunie est une Senelec retrouvée.

Une Senelec retrouvée est une Senelec performante. Une Senelec performante est la promesse d’un Sénégal qui vit et qui se projette vers des lendemains meilleurs.

En effet, les défis tapisseront toujours notre existence entrepreneuriale et pour faire face à leur urgence et leur complexité, la paix sociale demeure impérieuse car elle garantit la mobilisation de nos forces combinées et de notre engagement sans faille ni retenue pour les surmonter.

L’un de ces défis évoqués plus tôt et qui demeure une préoccupation de premier ordre pour les partenaires sociaux et pour nous tous, au demeurant, est la réforme institutionnelle qui nous attend et nous interpelle.

Le véritable leitmotiv de la réforme, c’est la confiance faite aux partenaires sociaux pour fixer avec eux, par la négociation d’entreprise, les règles du jeu du travail. Négocier près du terrain, c’est trouver des solutions plus adaptées à la réalité de l’entreprise, car cette réalité est très variable d’une entreprise à une autre.

L’accord qui découlera de ce processus nous engagera et jouira donc de meilleures chances d’être mieux respecté qu’une loi lointaine et complexe.

Dans l’optique de cette réforme qui pointe, nous pouvons compter sur le soutien sans retenue du Chef de l’Etat qui n’a pas manqué d’insister sur la sacralisation d’une démarche participative et inclusive. Une démarche qui m’a toujours animé.

Je suis confiant et optimiste par ce qu’unis nous ne faillirons jamais. Elle se fera donc dans l’esprit d’une prise en compte des intérêts supérieurs des travailleurs aussi bien dans leurs conditions opérationnelles que dans leurs perspectives de développement personnel au sein de l’entreprise. Elle se fera également sur la base de la justice.

C’est pourquoi je n’insisterai jamais assez sur le caractère critique de la paix sociale.

Une paix sociale durable ne peut, en aucun cas, se construire sur l’injustice. Elle requiert, au contraire, une attention particulière à ce qui entrave les possibilités d’un « vivre ensemble » et un souci du respect et de la dignité de chacun.

Car instaurer des relations apaisées est un travail de longue haleine. Et cet effort se doit d’être centré autour de bonnes conditions de travail et le partage équitable des fruits de la croissance de l’entreprise dans un environnement de stabilité et de solidarité.

Il est difficile de passer à côté de la mutation que nous vivons un peu partout dans le monde et bien entendu dans notre pays. Le désir de participer au bien collectif s’estompe. On peut, bien sûr, le relier à un certain individualisme qui traverse nos sociétés où une tendance parfois effrayante pointe vers la culture de l’intérêt privé.

Faire communauté, ce n’est pas d’abord réaliser un contrat entre des partenaires séparés au préalable, mais c’est consentir à se reconnaître mutuellement dans ce qui nous est donné en commun. Il s’agit donc de tenir ensemble dans une dynamique où la dialectique repose sur la contrainte et le consentement.

A l’heure de l’accélération des dynamiques sociales qui n’épargnent aucun coin du monde ni aucune structure socioéconomique, les citoyens et travailleurs que nous sommes se voient sans cesse invités à choisir entre l’intérêt strictement privé voire égoïste et l’inclinaison responsable vers la communauté.

Cependant, je dois souligner que les Sénélécoises et Sénélécois que vous êtes me donnent espoir et renforcent ma foi en des lendemains encore plus prometteurs.

Parce que vous êtes en train de démontrer que le sens de la communauté n’est pas perdu chez nous, que les forces de l’individualisme ne prendront jamais le dessus sur l’intérêt supérieur que nous portons à notre dénominateur commun qu’est Senelec

Nul ne peut mesurer le degré de satisfaction que j’éprouve quand je contemple ce que nous sommes en train de réussir ensemble ici chez nous à Senelec malgré les nombreux vents de face qui ont secoué notre chemin.

C’est toute la mesure de notre capacite collective de résilience, de persévérance et d’optimisme. C’est pourquoi il est de haute portée que de rendre un très vibrant hommage à l’attitude, la détermination sans oublier le sens aigu des responsabilités de tous les partenaires sociaux.

Mes chers collègues syndicalistes, mes chers SG, je vous exhorte à continuer la démonstration de votre leadership et de votre sens des enjeux pour une entreprise qui n’est pas seulement notre fierté, et le noyau dur de notre existence active mais un patrimoine unique dans son genre pour notre pays et la garante de son ambition de développement à travers une émergence qui s’annonce.

Armés de cette résolution et préparés pour répondre à l’appel de l’histoire, la réforme institutionnelle qui pointe à l’horizon ne serait qu’une étape dans le processus continu de bonification de ce fleuron de l’industrie sénégalaise qu’est Senelec.

Bonne fête du 1er mai.

PAPA MADEMBA BITEYE