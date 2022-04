2 bateaux Turcs et Espagnols déchargent du Gasoil et de l’Essence à Dakar

Deux navires venant de la Turquie et d’Espagne ont déchargé respectivement du gasoil et de l’essence au port de Dakar.

La ministre en charge du Pétrole et des Energies, Sophie Gladima, présente lors du déchargement, a assuré, jeudi, de la disponibilité en quantité suffisante du diesel et de l’essence, estimant que les perturbations notées dernièrement étaient liées aux lenteurs du déchargement et de l’acheminement de ces produits dans les dépôts de stockage.

« Le produit est bien disponible. Seulement, le déchargement prend un peu de temps, car le produit passe par de grands tuyaux avant de ressortir par d’autres plus petits. Une fois déchargé, il est mis dans des camions qui peuvent être retardés par les embouteillages », a-t-elle notamment déclaré sur l’acheminement du gasoil et de l’essence.

Sophie Gladima Siby effectuait une visite au terminal pétrolier du Port autonome de Dakar où deux navires étaient en train de décharger de l’essence et du gazole.

Une rupture dans l’approvisionnement du diesel particulièrement avait été notée ces derniers jours, entrainant de longue file d’attente de véhicules au niveau de certaines stations d’essence. Des usagers redoutant une pénurie de ces produits étaient même allées jusqu’à remplir des jerricanes.

La ministre du Pétrole et des Énergies a lancé un appel aux usagers afin qu’ils évitent les longues files d’attente devant les stations-services. Elle a estimé que cela pouvait constituer un risque en raison du caractère inflammable de ces hydrocarbures.

’’Il n y a aucun problème, encore moins d’arrêt à notre niveau. Des bateaux sont en rade et prêts à accoster pour décharger d’ici les prochaines heures. D’ailleurs, la quantité existante en gasoil et essence et celle attendue dans les prochains jours pourront approvisionner les Sénégalais jusqu’au mois de mai’’, a-t-elle fait valoir.

Elle a insisté sur le fait que seuls les camions pouvaient actuellement assurer la distribution du diesel et de l’essence en raison de l’endommagement d’une partie des pipelines de la Société africaine de raffinage.

La minsitre intervenait au moment où, sur le site du terminal pétrolier du port autonome de Dakar, deux navires venant de la Turquie et d’Espagne déchargeaient respectivement du gasoil et de l’essence…Lire la suite ici