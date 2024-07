Côte d’Ivoire : Ces 2 malfrats filmaient votre nudité et vous faisaient chanter

Dans le courant de cette semaine, la Plateforme de Lutte Contre la Cybercriminalité (PLCC) a interpellé 2 individus spécialisés dans le chantage à la vidéo.

La PLCC a récemment reçu une information anonyme signalant des activités cybercriminelles menées par 2 individus. Une enquête a immédiatement été ouverte avec l’aide du Laboratoire de criminalistique numérique (LCN). Ces investigations ont abouti à l’arrestation de 2 suspects, identifiés comme AMC et SSA. En effet, lors de leur interrogatoire, AMC et SSA ont admis leur implication dans des activités de chantage à la vidéo. Leurs aveux ont révélé des détails inquiétants sur leurs méthodes et l’ampleur de leurs crimes, mettant en lumière une pratique insidieuse de cybercriminalité.

AMC a reconnu pratiquer le chantage à la vidéo en utilisant de faux comptes se faisant passer pour une femme africaine séduisante. Après avoir gagné la confiance de ses victimes, il proposait des moments intimes via des appels vidéo, enregistrant secrètement leur nudité. Ces enregistrements étaient ensuite utilisés pour extorquer de l’argent à ses victimes. AMC a avoué ne pas pouvoir évaluer le nombre de ses victimes et a admis avoir obtenu des avantages financiers de cette activité.

Les 2 suspects ont révélé travailler en complicité avec un troisième individu, nommé GJB, qui est actuellement recherché par les autorités.

SSA, lors de son interrogatoire, a confirmé les déclarations de AMC et a reconnu pratiquer les mêmes activités cybercriminelles avec un mode opératoire identique. Il a également admis avoir bénéficié financièrement de ces activités. Les deux suspects ont révélé travailler en complicité avec un troisième individu, nommé GJB, qui est ce jour recherché par les autorités.

Grâce à la rapidité et à l’efficacité de la PLCC et du LCN, les 2 malfrats AMC et SSA ont été arrêtés et conduits au parquet. Ils sont accusés de publication et menaces de publication d’images à caractère sexuel sur Internet, conformément aux articles 62 et 66 de la loi n° 2013-451 du 19 juin 2013 relative à la lutte contre la cybercriminalité.

La recherche de GJB est en cours, et les autorités ont promis une communication ultérieure concernant son interpellation. Cette affaire souligne l’importance des efforts continus pour lutter contre la cybercriminalité et protéger les victimes potentielles de tels crimes insidieux.

