Présidentielle 2024 : Abdou Karim Fall va soutenir Idrissa Seck

C’est comme en 2019, lorsque Abdou Karim Fall et ses partisans avaient décidé de cheminer aux côtés du président Idrissa Seck, c’est le même soutien que le parti Pari Suxali Sénégal va encore apporter au responsable du parti Rewmi.

Un compagnonnage que l’ancien partisan du professeur Abdoulaye Bathily à la Ligue démocratique va continuer comme il l’avait fait en 2019 et avait connu un résultat satisfaisant à la présidentielle. Et Abdou Karim Fall de justifier son choix du fait que le président Idrissa Seck présente un meilleur profil et le meilleur offre politique pour l’émergence et le développement du Sénégal.

A côté de cela, l’estime que le patron du Rewmi a à son endroit et à sa formation politique mais aussi et surtout de son capital expérience politique acquis et qui date de plusieurs années.

Avec un appareil politique bien huilé et un parti bien représenté au plan national et international, le soutien de Abdou Karim Fall risque de poser d’énormes difficultés aux autres candidats surtout dans le département de Mbacké ou il compte plusieurs militants et sympathisants.

En attendant une manifestation publique pour matérialiser ce soutien, le président du parti Paré Suxali Sénégal et ses partisans sont déjà à fond dans la collecte des parrainages pour le compte du candidat Idrissa Seck en vue de la prochaine présidentielle de 2024.

Abdou Marie Dia pour xibaaru.sn