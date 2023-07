2024 : Voici ce que risque le « dauphin » de Macky Sall…

L’opposition mise sur les candidatures multiples au sein de Benno, pour battre le dauphin de Macky

Les opposants se frottent les mains. Car, leur rêve risque de se réaliser depuis l’annonce des candidatures multiples au sein de Benno Bokk Yakaar. Macky SALL avait raison de retarder sa déclaration sur sa candidature. Les agissements des responsables au sein de la coalition présidentielle et les ambitions cachées qui se dévoilent au grand jour, lui donnent raison sur tout le monde. Imaginez si Macky SALL avait renoncé à sa candidature en 2019 que serait Benno aujourd’hui ?

Des rumeurs révèlent que Mohamed Boun Abdallah Dionne et Abdoulaye Daouda Diallo s’opposeraient au choix d’Amadou BA comme candidat de Benno Bokk Yakaar. Eh bien oui ! Le président Macky SALL va choisir le Premier ministre pour la présidentielle de 2024. Ce choix a été fait depuis longtemps mais jamais dévoilé officiellement.

Le président du Conseil Economique Sociale et Environnemental (CESE), Abdoulaye Daouda DIALLO serait opposé au choix d’Amadou BA. Il faut rappeler qu’ADD est le seul responsable de l’Apr à n’avoir jamais été limogé depuis 2012. Il n’a jamais été exclu du système. Ministre du Budget, de l’Intérieur, des Finances, Directeur de cabinet du président puis Président du CESE. Il est immuable depuis 2012.

C’est tout le contraire de Mohamed Boun Abdallah DIONE qui, en 2008, déjà, avait quitté Macky SALL pour servir le système des Nations Unies. En 2012, il n’était plus dans l’entourage de Macky SALL. Il est revenu pour s’engager à ses côtés. Il fut un Premier ministre très engagé. Il a quitté ses fonctionnements à la présidence, des suites d’une maladie. Depuis quelques temps, il s’était éloigné de la chose politique. Il a été relancé récemment par son livre qu’il vient de publier : «Le Lion, le papillon et l’abeille ».

ADD et Boun Abdallah ont du mérite. Ils se sont tous investis aux côtés du président de la République. Sauf, qu’ADD ne sort jamais sous le soleil pour défendre le président de la République. Lorsque le président Macky SALL est attaqué par l’opposition sur le dossier du pétrole, sur la dette, sur l’affaire Adji SARR, sur la gestion, sur l’affaire Mame Mbaye Niang, sur la situation économique, sur l’émigration, sur le fichier électoral, sur les contrats pétroliers, etc., ADD ne prend jamais la défense de son frère Macky SALL.

Quel est le sénégalais qui a une fois vu ADD tenir une conférence de presse, animer un débat, se faire inviter sur les plateaux de télévision ou publier une contribution pour défendre le bilan de Macky SALL ou bien pour répliquer aux offensives d’Ousmane Sonko, de Khalifa SALL ou de Karim WADE ? ADD est le partisan des moindres efforts. Il ne fait rien et on lui donne tout. ADD ne connait ni Jakarlo (TFM), ni Le Point (RTS), ni Sortie (WALFTV), ni Ndoumbelane (SENTV). Même pas une interview dans le quotidien national « Le Soleil » pour parler du bilan du président Macky SALL.

Voilà, l’homme qui veut diriger le Sénégal. Il tire sa légitimité de son statut de militant de la première heure de l’Apr. Et pourtant ce parti compte plusieurs milliers de militants de la première heure.

Boun Abdallah sort du lot des responsables muets et pusillanimes. En tant que Premier ministre du Sénégal, il a tenu tête à toute l’opposition sénégalaise, surtout dans le dossier du pétrole. A l’Assemblée nationale, il était sans complaisance aucune face à cette opposition virulente. Il a du mérite plus que beaucoup d’autres responsables de l’Apr. Et, c’est un homme loyal, même si depuis quelques temps, il serait frustré par sa mise à l’écart et ne serait pas trop content de son « patron », comme il l’appelle.

La cible de tous les autres ambitieux candidats demeure Amadou BA. Contrairement à ADD, l’actuel Premier ministre n’a jamais manqué l’occasion de faire des sorties pour défendre le président et son bilan. A chaque fois de nécessaire, Amadou BA s’est signalé pour apporter ses répliques contre les opposants. Récemment, à l’Assemblée nationale et lors des meetings dans la banlieue et à Kaolack, il a pris l’engagement public de soutenir le 3e mandat du président Macky SALL. Ni ADD encore moins Boun ne l’ont fait. D’ailleurs, ces derniers ne se sont jamais prononcés sur le 3e mandat.

En intimité, ils se démarquent de ce projet. Plusieurs responsables de l’Apr et de Benno croyaient que Amadou Ba ne devrait pas prendre l’engagement d’accompagner le président SALL pour 2024/2029. Il l’a fait à ses risques. Mieux encore, Amadou BA a des atouts qu’il tire de son implication en tant que Ministre de l’Economie et des Finances, dans tous les grands chantiers du président SALL de 2012 à 2019. Il a négocié plusieurs financements à l’occasion des clubs de Paris. Devant le Fmi, la Banque mondiale, il a toujours été au premier plan pour défendre la vision du président Macky SALL.

Amadou Ba est le responsable de Benno le plus attaqué et diffamé par ses propres frères. Il n’a jamais répondu aux attaques venues de l’intérieur. Qu’est-ce qu’on n’a pas accusé de Amadou BA auprès du Président Macky SALL. Le silence est son arme. Et ses détracteurs l’accusent d’avoir été un collègue à Ousmane SONKO. Quelle accusation ! Est-ce un délit ?

Mais qu’ils sachent aussi qu’Amadou BA a été le professeur formateur de Sonko à l’ENA. Sonko n’est pas le seul auditeur de l’actuel Premier ministre. Et quoi encore ? Ils voulaient qu’Amadou BA se mette à insulter Ousmane SONKO sur les plateaux ? C’est lui accorder trop d’importance alors. Le Premier ministre a adopté la même posture que le président SALL qui n’a jamais cité le nom de SONKO. Lorsqu’un Premier ministre ou un Chef d’Etat cite un opposant, il lui donne de l’aura et du crédit.

Amadou BA ne va jamais s’approcher de Sonko ayant autant de chance d’être le prochain président de la République. Qu’est-ce que Sonko peut apporter à Amadou BA ? Elu président en 2024, le Premier ministre ne va jamais s’aventurer à l’amnistier ou le libérer (au cas où Sonko était emprisonné), au risque de voir le leader de Pastef le battre à la présidentielle de 2029 et pendant les élections législatives et locales. Donc que ses détracteurs cessent de coller Sonko sur le dos d’Amadou BA qui n’est pas dingue pour poser des actes favorables à Sonko. C’est une farce. Certes, ils ont des amis et des collègues communs, toutefois, ils n’ont aucune relation politique possible.

Amadou Ba est un homme loyal. Le président de la République le sait. Ils sont des relations d’estime et de haute considération. Leurs familles en sont témoin. Sur le plan international et au niveau des familles religieuses, Amadou BA est cité comme le candidat crédible et loyal à Macky SALL qui pourrait être son dauphin. Aujourd’hui, ceux qui s’opposent au choix d’Amadou BA, ouvrent la voie du Palais à l’opposition. Il est évident que si Benno présente plusieurs candidats, les candidats de l’opposition (Karim WADE, Khalifa SALL, Idrissa SECK) peuvent se retrouver au second tour.

Mieux encore, l’électorat des Parcelles Assainies (96.244 électeurs) est largement supérieur à celui de Podor (9.043 électeurs) et de Gossass (7.816 électeurs) réunis. Par exemple, lors des élections locales, le score de Benno aux Parcelles Assainies malgré la défaite, est supérieur au nombre d’inscrits sur les listes électorales à Gossass et Boké Dialloubé, village d’ADD. C’est pareil pour les élections législatives. Alors, il faut un choix de raison pour le président de l’Apr qui a fait faire un sondage dans lequel, Amadou BA arrive en tête pour les responsables capables d’être le candidat de Benno.

Il ne faudrait pas que ce qui était arrivé au Pds en 2012, arrive à l’Apr en 2023. C’est-à-dire disperser leurs forces jusqu’à perdre le pouvoir au profit de l’opposition.

Aujourd’hui, partout à travers le Sénégal, les Sénégalais s’attendent à voir Amadou BA investi. C’est le contraire qui aurait surpris. Et sans unité, il est impossible de battre cette opposition aux aguets. Amadou BA a le meilleur profil pour gagner en 2024.

Source : AFRIQUE CONFIDENTIELLE