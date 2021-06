23 juin : Pape Thiam de l’APR accuse Sonko et le M2D d’imposture

M2D : Ne souillez pas l’esprit du 23 JUIN !!!

La commémoration de la journée du 23 JUIN impose aux acteurs de raconter la vraie version aux plus jeunes. Le contexte historique de cette date, désormais gravée en lettre d’or dans les annales des mouvements sociaux et politiques du Sénégal, était marqué par une menace réelle de la démocratie. Le pouvoir d’alors avait mis sur la table de l’assemblée nationale, le projet de loi du « quart bloquant » dans le but d’élire un « ticket présidentiel » au seuil minimum de 25 % des voix.

Le mode de scrutin et la forme républicaine de l’Etat allaient être remis en cause par ce projet qui cachait de réelle motivation de dévolution monarchique. Par conséquent, c’est ce qui avait alerté et mobilisé toutes les forces vives de la nation pour faire face à cette tentative de sabordage de la jeune république sénégalaise.

La jeunesse avant-gardiste, locomotive de ce mouvement de lutte, motivée par la sauvegarde des acquis démocratiques s’était vue enrôlée aux avants postes de la bataille (ouvriers, étudiants, commerçants, y compris même de courageux fonctionnaires de l’administration publique interpellés par la gravité de l’heure).

En revanche, ce bref rappel historique profite au M2D dont les principaux acteurs sont alimentés par l’énergie du désespoir qui les mène vers des initiatives destructrices de la stabilité et de la paix sociale. D’une part, vouloir célébrer la journée du 23 JUIN sous la bannière de ce mouvement, dont la motivation principale est de défendre par tous les moyens M.SONKO dans une affaire civile l’opposant à Mlle Adji SARR, est un acte d’insulte à la mémoire des martyres de cette lutte démocratique.

D’autre part, ce mouvement dont la motivation première est de protéger un citoyen qui refuse de déférer à la convocation de la justice en s’illustrant honteusement par le saccage des symboles de la république n’est ni légitime encore moins apte moralement à porter l’héritage du glorieux M23. En d’autres termes, le M2D, ce groupement d’intérêts politique porteur de projet présidentiel pour le leader du Pastef n’a nullement le droit de souiller l’esprit du 23 JUIN. Pour rappel, le M23 n’est pas orphelin pour se faire adopter par des opportunistes et manipulateurs aux intentions encore inavouées.

En revanche, la véritable voie pour maintenir haut ce flambeau d’engagement patriotique est tracée par le président Macky SALL dans ses actions quotidiennes pour bâtir un « Sénégal de tous et un Sénégal pour tous. ». Cette vision généreuse est traduite par la mise en place d’un cadre de dialogue politique, social et économique. Et par la responsabilisation de tous les dignes fils du Sénégal qui ont répondu présent à l’appel d’une majorité présidentielle élargie.

Cette ambition de travailler sans relâche à l’équité territoriale réside dans les programmes tels que le PUDC, le PUMA, le PROMOVILLES, le PACASEN…Par exemple lors de sa dernière tournée économique dans les régions de Kédougou, de kaffrine, de Saint Louis, de Matam, le président de la république a effectué des séries d’inaugurations d’infrastructures diverses (hôpitaux, routes, réseaux électriques et hydrauliques, centre de formations…) et de lancements de travaux d’équipements sociaux de base pour le bien-être des populations et le désenclavement du Sénégal des profondeurs.

Autant d’actions qui tracent les voies de l’émergence !

Pape THIAM

Responsable Politique

A.P.R Parcelles Assainies